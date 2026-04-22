Görevden Uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: "Tüm Türkiye'de Uygulanan Hukuksuzluk Bugün Yüreğir'e Sıçramıştır"

(ADANA) - İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Tüm Türkiye'de uygulanan hukuksuzluk bugün Yüreğir'e sıçramıştır. Hakkımda verilen haksız hüküm bir görev suçu değildir. İddialar benim Yüreğir Belediye Başkanlığım dönemimle ilgili değildir. Siyasi bir karar verilmiştir. Yetkilileri alınan bu yanlış karardan derhal geri dönmeye çağırıyorum. Bu karar Yüreğir halkının vicdanında mahküm edilecektir" dedi.

"Rüşvet vermek" suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Demirçalı, şu açıklamayı yaptı:"

"Yüreğir halkının iradesi gasp edilmiştir. Bunu yapanlar yargı kararının arkasına saklanmışlardır. Dayandıkları yargı kararı kesinleşmemiştir ve süreç devam etmektedir. Mahkemenin acele karar vermek istemesindeki ısrarını bugün daha iyi anlamaktayız. Amacın bir an önce görevden uzaklaştırılmamıza yönelik olduğu açıktır. Ortada kesin bir karar varmış gibi hareket edilmesi ve masumiyet karinesinin bu şekilde ortadan kaldırılması idari kararla yapılamaz. Tüm Türkiye'de uygulanan hukuksuzluk bugün Yüreğir'e sıçramıştır. Bugün gözlerimizin içine baka baka irade gaspı yapılmaktadır. Halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi her alanda yükselterek devam edeceğiz."

Yüreğir'i 35 yıl sonra rekor bir oyla kazandık. Yüreğir halkı iradesini güçlü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana ortaya koymuştur. Biz de bu iradeye sahip çıkarak iki yıllık hizmet süresi boyunca Yüreğir Belediyesini her kesime açtık. Toplumun tüm farklılıklarını kucakladık. Hizmeti eşit bir şekilde her kesime ulaştırdık.

Bizim çalışmamız Yüreğir ve Adana halkında büyük bir karşılık buldu. Bizim bu çabamız belirli odakları ve kesimleri rahatsız etmiştir. Bugün verilen görevden uzaklaştırma kararı bunu açıkça göstermektedir. Belediye başkanı seçildikten sonra 'rüşvet verme' iddiasıyla hakkımda kamu davası açıldı. İsnat edilen suçlama sekiz yıl öncesine aittir. Bu dava belediye başkanı olmam nedeniyle açılmıştır. Bir iftiracının, iftirası ile hakkımda haksız yere hüküm kurulmuştur. İftiracının sekiz yıl öncesine ait iddiaları kendisini dahi mahküm olmaktan kurtaramamıştır. Hakkımda verilen haksız hüküm bir görev suçu değildir. İddialar benim Yüreğir Belediye Başkanlığım dönemimle ilgili değildir. Görevden uzaklaştırma kararı alınırken görev suçu olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Siyasi bir karar verilmiştir. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir.

Yetkilileri alınan bu yanlış karardan derhal geri dönmeye çağırıyorum. Alınan karar adil değildir. Bu karar Yüreğir halkının vicdanında mahküm edilecektir. Seçme ve seçilme hakkının tecelli ettiği yer sandıktır. Sandık dışında hiçbir irade meşru değildir. Biz sandıkta meşruiyeti aramaya devam edeceğiz. Bu vesileyle halkın iradesine sahip çıkacağız. Bu irade halkın iradesidir. Tüm Yüreğirli ve Adanalı hemşehrilerimi bu iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum."