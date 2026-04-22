Görevden Uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: "Tüm Türkiye'de Uygulanan Hukuksuzluk Bugün Yüreğir'e Sıçramıştır" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görevden Uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: "Tüm Türkiye'de Uygulanan Hukuksuzluk Bugün Yüreğir'e Sıçramıştır"

22.04.2026 09:25  Güncelleme: 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kararın hukuksuz olduğunu ve siyasi bir nitelik taşıdığını belirtti. Rüşvet suçlamasına karşı çıkan Demirçalı, halkın iradesine sahip çıkacağını ifade etti.

(ADANA) - İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılan Adana Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, "Tüm Türkiye'de uygulanan hukuksuzluk bugün Yüreğir'e sıçramıştır. Hakkımda verilen haksız hüküm bir görev suçu değildir. İddialar benim Yüreğir Belediye Başkanlığım dönemimle ilgili değildir. Siyasi bir karar verilmiştir. Yetkilileri alınan bu yanlış karardan derhal geri dönmeye çağırıyorum. Bu karar Yüreğir halkının vicdanında mahküm edilecektir" dedi.

"Rüşvet vermek" suçundan aldığı 5 yıl 3 ay 10 gün hapis cezası nedeniyle İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırılan Demirçalı, şu açıklamayı yaptı:"

"Yüreğir halkının iradesi gasp edilmiştir. Bunu yapanlar yargı kararının arkasına saklanmışlardır. Dayandıkları yargı kararı kesinleşmemiştir ve süreç devam etmektedir. Mahkemenin acele karar vermek istemesindeki ısrarını bugün daha iyi anlamaktayız. Amacın bir an önce görevden uzaklaştırılmamıza yönelik olduğu açıktır. Ortada kesin bir karar varmış gibi hareket edilmesi ve masumiyet karinesinin bu şekilde ortadan kaldırılması idari kararla yapılamaz. Tüm Türkiye'de uygulanan hukuksuzluk bugün Yüreğir'e sıçramıştır. Bugün gözlerimizin içine baka baka irade gaspı yapılmaktadır. Halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemizi her alanda yükselterek devam edeceğiz."

Yüreğir'i 35 yıl sonra rekor bir oyla kazandık. Yüreğir halkı iradesini güçlü bir şekilde Cumhuriyet Halk Partisi'nden yana ortaya koymuştur. Biz de bu iradeye sahip çıkarak iki yıllık hizmet süresi boyunca Yüreğir Belediyesini her kesime açtık. Toplumun tüm farklılıklarını kucakladık. Hizmeti eşit bir şekilde her kesime ulaştırdık.

Bizim çalışmamız Yüreğir ve Adana halkında büyük bir karşılık buldu. Bizim bu çabamız belirli odakları ve kesimleri rahatsız etmiştir. Bugün verilen görevden uzaklaştırma kararı bunu açıkça göstermektedir. Belediye başkanı seçildikten sonra 'rüşvet verme' iddiasıyla hakkımda kamu davası açıldı. İsnat edilen suçlama sekiz yıl öncesine aittir. Bu dava belediye başkanı olmam nedeniyle açılmıştır. Bir iftiracının, iftirası ile hakkımda haksız yere hüküm kurulmuştur. İftiracının sekiz yıl öncesine ait iddiaları kendisini dahi mahküm olmaktan kurtaramamıştır. Hakkımda verilen haksız hüküm bir görev suçu değildir. İddialar benim Yüreğir Belediye Başkanlığım dönemimle ilgili değildir. Görevden uzaklaştırma kararı alınırken görev suçu olup olmadığı değerlendirilmemiştir. Siyasi bir karar verilmiştir. Bu kararı kabul etmemiz mümkün değildir.

Yetkilileri alınan bu yanlış karardan derhal geri dönmeye çağırıyorum. Alınan karar adil değildir. Bu karar Yüreğir halkının vicdanında mahküm edilecektir. Seçme ve seçilme hakkının tecelli ettiği yer sandıktır. Sandık dışında hiçbir irade meşru değildir. Biz sandıkta meşruiyeti aramaya devam edeceğiz. Bu vesileyle halkın iradesine sahip çıkacağız. Bu irade halkın iradesidir. Tüm Yüreğirli ve Adanalı hemşehrilerimi bu iradeye sahip çıkmaya çağırıyorum."

Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Yerel Haberler, Ali Demirçalı, Belediye, Türkiye, Yüreğir, Güncel, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Görevden Uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: 'Tüm Türkiye'de Uygulanan Hukuksuzluk Bugün Yüreğir'e Sıçramıştır' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı 41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
İletişim Başkanlığı’ndan “PTT’ye siber saldırı“ iddialarına yalanlama İletişim Başkanlığı'ndan "PTT’ye siber saldırı" iddialarına yalanlama
Mardin’de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti
Anne Hathaway, ’Dünyanın En Güzel Kadını’ seçildi Anne Hathaway, 'Dünyanın En Güzel Kadını' seçildi

09:06
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
İran, Umman açıklarında bir konteyner gemisini uyarı bile yapmadan vurdu
08:55
Her markette satılıyor 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
Her markette satılıyor! 14 yıllık dev şirket konkordato ilan etti
08:33
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...
08:04
Trump’tan İran’ın şartlarına yanıt Kesin kararını duyurdu
Trump'tan İran'ın şartlarına yanıt! Kesin kararını duyurdu
07:45
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
Trump ateşkesi uzattı, piyasalar tepetaklak oldu
07:31
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti düzenlemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:42:39. #.0.5#
SON DAKİKA: Görevden Uzaklaştırılan Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı: "Tüm Türkiye'de Uygulanan Hukuksuzluk Bugün Yüreğir'e Sıçramıştır" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.