Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika
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Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan 23 Nisan Mesajı

Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu özel günün önemini vurgulayarak çocukların gelecekteki rolüne dikkat çekti.

22.04.2025 11:52  Güncelleme: 13:10
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(ADANA)- Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını coşkuyla kutladığımız bu günde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Ali Demirçalı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. Bu günün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edildiğini vurgulayan Demirçalı, "Çocuklara armağan edilen tek evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ifadesidir" dedi.

Dermiçalı'nın mesajının devamında şu ifadelere yer verdi:

"Milli iradenin temsil makamı TBMM'nin açılışının 105'inci yılı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, her yıl olduğu gibi bu yıl da artan ve yükselen bir coşku ile birlik ve beraberlik içinde kutlamaktayız. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, Cumhuriyet'imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, toplumumuzun her alanındaki ileri atılımlarına öncülük yapacak, kalpleri vatan ve millet sevgisiyle dolu, görev ve sorumluluklarına yürekten bağlı, düşünceli insanlar olarak yetişmesi en büyük dileğimizdir.

Bu önemli günde bir yandan bayram coşkusunu hep birlikte yaşarken bir yandan da çocuklarımıza, kendilerine emanet edilen değerleri ve emanetlerin büyüklüğünü anlatmalıyız. Çünkü yüklendikleri emanetin büyüklüğünü bugünden öğretmeliyiz. 23 Nisan'da hepimizin öncelikli görevi bu olmalıdır.

23 Nisan gibi milli bayramlarımızın önemli bir anlamı daha vardır. Bu bayramlar, birlik ve beraberliğimizi pekiştirdiğimiz, millet olarak bir olduğumuz günlerdir. Bu günde bizlere bu cennet vatanı, canları ve kanları pahasına emanet eden atalarımızın emanetlerini nasıl daha iyi koruyarak ve geliştirerek, yarınlara taşıyabileceğimizi konuşmalıyız. Bizlere emanet edilen büyük eseri sonsuza kadar yaşatma hususundaki kararlılığımızı, nedenleriyle birlikte çocuklarımıza anlatmalıyız. Anlatmalıyız ki, gelecek kuşaklar uyanık, kararlı ve bilinçli olabilsinler. Tarihi mirasımızı koruma ve kollama konusundaki ödevlerini tam anlamıyla yerine getirebilsinler.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 105'inci yılını coşkuyla kutladığımız bu günde, varlıklarıyla hayatımıza neşe katan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçmiş olan herkesi en derin saygı ve rahmetle anıyorum."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Yüreğir Belediye Başkanı Demirçalı'dan 23 Nisan Mesajı - Son Dakika

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