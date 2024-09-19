Yüreğir Belediyesi\'nden Liseye Hazırlanan Öğrencilere Ücretsiz Kurs

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(ADANA) - Yüreğir Belediyesi, liseye hazırlanan öğrencilere, kültürevlerinde ücretsiz Liselere Geçiş Sistemi (LGS) hazırlık kursu vermeye başladı.

Yüreğir Belediyesi'nin ilçede yaşayan gençlerin eğitim hayatına destek olmak amacıyla başlattığı ücretsiz LGS Hazırlık Kursu başladı. Doğankent Kültürevi, Çetin Topçuoğlu Kültürevi, Mevlana Kültürevi, Yunus Emre Kültürevi ve Fatih Terim Kültürevi'nde başlayan kurslarda profesyonel kadro eşliğinde ders ve konu anlatımları, etütler, ücretsiz denemeler gibi destekler sağlanıyor.

Fatih Terim Kültürevi'ni ziyaret eden Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, kursta eğitim desteği alan öğrencilerle buluştu. Gençlere iyi bir lise yolunda başarılar dileyen Başkan Demirçalı, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Biz gençlerimize güveniyoruz. Her alanda her türlü destekle daima yanlarında olacağız. Yüreğir Belediyesi olarak 5 kültürevimizde öğrencilerimize eğitim desteği sağlıyoruz. Şu anda 350 öğrencimiz kurslarımızdan yararlanıyor. Çok yakında bu sayı binlere ulaşacak. Ben şimdiden bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Yolları hep açık olsun" dedi.