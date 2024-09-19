Gaziler Günü'nde Yemek Programı

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(ADANA)- Yüreğir Belediyesi ve Yüreğir Kaymakamlığı iş birliğinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gaziler için bir yemek programı düzenlendi.

Yüreğir Belediyesi ve Kaymakamlık koordinesinde Gaziler Günü dolayısıyla gaziler için bir yemek programı düzenlendi. Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa ilçe Kaymakamı Mehmet Aksu, Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Barış Salgar, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ali Rıza Şimşek, CHP İlçe Başkanı Sabri Sarı, gaziler ve aileleri katıldı.

Masaları dolaşarak gaziler ve aileleriyle yakından ilgilenen Kaymakam Aksu, "Vatanseverlikleriyle ve cesaretleriyle övündüğümüz, unutulmaz hizmetleriyle örnek aldığımız aziz şehitlerimiz ve siz değerli gazilerimize ancak bizlere emanet edilen ülkemize, değerlerimize, milli birlik ve beraberliğimizden taviz vermeden sahip çıkarak ve güçlü Türkiye için el birliğiyle çalışarak layık olacağımıza inanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, vatanımız için canlarını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, hayatta olan gazilerimizin Gaziler Günü'nü tebrik ediyor, sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyorum" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Cüneyt Patır ise "Başta kurucumuz Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu bayrağı gök kubbede dalgalandırmak adına şehadete eren şehitlerimizi anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de uzun ömürler diliyorum. 19 Eylül Gaziler Günümüz kutlu olsun" diye konuştu.

Adana İl Müftülüğü Koro Şefi Tarık Karadağ'ın seslendirdiği ilahilerle devam eden program, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından edilen dua ile sona erdi.