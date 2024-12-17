Yurt Dışı Eğitim Kredisi Dolandırıcılığı: 103 Gözaltı

Güncel

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredisi aldığı tespit edilen 149 kişiden 103'ü Ankara merkezli 17 ildeki operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün suç duyurusu üzerine, yurt dışı eğitim müşavirlikleri tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen sahte belgeler ile usulsüz şekilde yurt dışı eğitim kredi desteğine başvuranlar hakkında soruşturma başlattı. Şüphelilerin Almanya, İsviçre ve İzlanda ülkelerinde faaliyet gösteren Freiburg Üniversitesi, Duisburg- Essen Üniversitesi, Lucerne Üniversitesi, Köln Üniversitesi, St. Gallen Üniversitesi'nde doktora yapıyormuş gibi kredi desteği aldığı belirlendi. Bu kapsamda, bir kısmı lisans mezunu dahi olmayan ve yurt dışı giriş çıkış kaydı bulunmayan 149 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonla 103 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.