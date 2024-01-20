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Yurt dışında görevli polis memurunun cenazesi Karabük'te defnedildi - Son Dakika
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Yurt dışında görevli polis memurunun cenazesi Karabük'te defnedildi

Fransa'da görevli olan polis memuru Fatma Akın Akıllı, Gana'da sıtma hastalığına yakalanarak tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybetti. Akıllı'nın cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi. Cenaze törenine birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

Yurt dışında görevli polis memurunun cenazesi Karabük\'te defnedildi
20.01.2024 - 15:57,
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Yurt dışı görevinde rahatsızlanması üzerine tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Polis memuru Fatma Akın Akıllı (34) için Safranbolu Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Ercan Aksu tarafından öğle vakti kıldırılan namazın ardından Akıllı'nın cenazesi, Tokatlı köyündeki aile mezarlığında defnedildi.

Cenaze namazına Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, ilgili yetkililer, Fransa'dan heyet, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Fatma Akın Akıllı'nın Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğüne bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde bulunurken geçici görevlendirmeyle gönderildiği Gana'da sıtma hastalığına yakalandığı, önce Almanya'da ardından Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındığı, müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaynak: AA
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Fatma Akın, Karabük, Ankara, Uluslararası, Yaşam, Spor, Güncel, Son Dakika

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