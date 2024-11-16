Yurtta Hava Sıcaklığı Düşüyor

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(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, yurtta hava sıcaklığı bugün Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2-4 derece azalacak. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre, Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığı Akdeniz kıyı kesimleri dışında kalan yerlerde 2-4 derece azalacak.

Hava sıcaklığı Ankara'da en yüksek 12, en düşük 6; İstanbul'da en yüksek 13, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 18, en düşük 13 derece olacak.