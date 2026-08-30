Yürüyüşte Dere Yatağına Düşen Adam Kurtarıldı
Bursa'da yürüyüş yapan Ömer Şengün, dere yatağına düşerek yaralandı. Sağlık ekipleri kurtardı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yürüyüş yaparken dere yatağına düşen kişi kurtarıldı.
Gümüştepe Mahallesi'ndeki ormanlık alana yürüyüş için giden Ömer Şengün (36), yaklaşık 3 metre yükseklikten dere yatağına düşerek yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Şengün, ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarıldı.
UMKE ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Şengün, Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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