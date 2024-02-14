Yusuf Alemdar Adapazarı'nda esnafı gezdi ve seçim irtibat bürosu açtı - Son Dakika
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Yusuf Alemdar Adapazarı'nda esnafı gezdi ve seçim irtibat bürosu açtı

Yusuf Alemdar Adapazarı\'nda esnafı gezdi ve seçim irtibat bürosu açtı

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı ilçesinde esnafı gezdi, miting ve seçim irtibat bürosu açılışı gerçekleştirdi. Alemdar, esnaf ziyaretlerinin ardından düzenlenen mitingde halka hitap ederek, Sakarya'yı daha ileriye taşıyacaklarını belirtti. Ayrıca, Alemdar ve beraberindekiler seçim irtibat bürosunun açılışını da gerçekleştirdi.

14.02.2024 13:53  Güncelleme: 13:55
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Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, Adapazarı ilçesinde esnafı gezdi, miting ve seçim irtibat bürosu açılışı gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Alemdar, ilk olarak Pasaj 2000 ve Kitapçılar Çarşısı'nda esnafı gezerek hayırlı işler diledi.

Esnaftan yerel seçimler için destek isteyen Alemdar'a, Adapazarı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı Mutlu Işıksu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanvekili Meryem Kalender, AK Parti Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan, MHP Adapazarı İlçe Başkanı Recep Usta, Adapazarı Gençlik Kolları Başkanı Efe Kuşdili ve Adapazarı Kadın Kolları Başkanı Hatice Genç de eşlik etti.

Ziyaretlerin ardından Şeker Mahallesi'nde düzenlenen mitinge katılan Alemdar, siyasete başladığı ilk günden bu yana her zaman milletle beraber yol yürüdüğünü belirterek, "Hamdolsun bugüne kadar hep sizlerle beraberdik. Şimdi sizlerin desteği ve duasıyla 16 ilçemize hizmet için yolculuğumuzu başlattık. Şeker Mahallesi, bizi hiç yalnız bırakmadı. İnşallah sizlerin desteğiyle Sakarya'yı çok daha ileriye taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Alemdar, daha fazla çalışıp üreteceklerini vurgulayarak, toplumun tüm kesimleriyle bir ve beraber olacaklarını kaydetti.

Başkan Işıksu da "Mahallemi Güzelleştiriyorum" ve "Çocuk Hakları Sokağı" başta olmak üzere insan odaklı birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini, aşkla çalışmaya devam edeceklerini belirterek, "Biriz, Cumhur İttifakı kadroları olarak hep birlikteyiz. Adapazarı'mız için gayrete, başarıya ve berekete devam. Adapazarı için yola devam." açıklamasında bulundu.

Alemdar ve beraberindekiler, daha sonra seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yusuf Alemdar Adapazarı'nda esnafı gezdi ve seçim irtibat bürosu açtı - Son Dakika

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