Yusuf Alemdar Geyve\'de seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi

Serdivan Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yusuf Alemdar, seçim ziyaretlerine devam ediyor.
İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Alemdar, Geyve Gazi Süleyman Paşa Mahallesi'nde faaliyete alınan seçim irtibat bürosun açılışını gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, Geyve'deki vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, "Milletvekilimiz Murat Kaya, 14 yıllık belediye başkanlığı döneminde ilçemize nice hizmetler kazandırdı. Geyve güzelleşti. Biz de inşallah Metin başkanımızla, aldığımız bayrağı ileriye taşıyacağız. Cumhur İttifakı'yla gelişim ve değişim tüm ilçelerimizde başladı. İnşallah bizler de bu gelişeme değişime katkılarda bulunacağız." ifadelerine yer verdi.
Bütün ilçe merkezlerinde sosyal gelişimden başlayarak toplumun her kesimine dokunmak istediklerini aktaran Alemdar, çocukların ve gençlerin 3 yaşından 22 yaşına kadar kategorik olarak eğitim alabileceği alanlar oluşturacaklarını anlattı.
Yaşlıların her an yanında olarak onlara kimsesiz olmadıklarını hissettireceklerini vurgulayan Alemdar, şöyle devam etti:
"Bölgesel parklar yapacağız. Her alanda istedikleri sporu yapabilecekleri tesisleşmeyi hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizi özel ekiplerimizle takip ederek, nerede ihtiyaçları varsa orada destekçisi olacağız. Üreticimizin yanında olacağız. Burada gıda OSB'yi bir an önce aktif hale getireceğiz. Evlerinde ve bahçelerinde ürettiğinin karşılını almak isteyen kadınlarımızın kooperatifleşmesinin yolunu açacağız."
Sakarya Milletvekili Murat Kaya, Sakarya'ya hizmet etmek için görevi layıkıyla yapmaya çalıştıklarını kaydetti. Kapılarının vatandaşlara 24 saat açık olduğunu ifade eden Kaya, şöyle devam etti:
"Belediyecilik bizim işimiz. 14 yıl burada belediye başkanlığı yaptım. Yusuf başkanımız ise 15 yıl Serdivan'ı yönetti. Biz bu işi biliyoruz. Eksiğimiz olabilir ama yanlışımız olmaz. Hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Geyve'nin evladı Ekrem ağabeyimiz güzel hizmetler yaptı. Allah ondan da razı olsun. Felsefemiz Yunus Emre ve Mevlana felsefesidir. Biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevgi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik."
Geyve Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Metin Atalay da sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini belirterek, "Geyve'ye hizmet etmek için elimizi taşın altına koyduk. 11 aydır layıkıyla görev yapmaya çalıştım. Vekilimizden aldığımız bu hizmet bayrağını, İl Başkanımızın ve Yusuf Başkanımızın desteğiyle ileriye taşıyacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Açılışta, Taraklı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı İbrahim Pilavcı, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Oğuz Alkaş, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Yasemin Turan, AK Parti Geyve İlçe Başkanı Abdullah Özdemir, MHP Geyve İlçe Başkanı Murat Çakmak, İlçe Kadın Kolları Başkanı Şükran Şan ve Geyve Gençlik Kolları Başkanı Furkan Gökmen yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Yusuf Alemdar Geyve'de seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi - Son Dakika
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