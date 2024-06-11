Yusufeli Merkez Viyadüğü Ulaşıma Açıldı

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ARTVİN'de Çoruh Nehri üzerine inşa edilen, Türkiye'nin en yüksek barajı Yusufeli'nin sularına gömülen eski yerleşim yerinde değişen kara yolu ağı kapsamında inşa edilen 685 metre uzunluğunda ve 150 metre yüksekliğindeki, 'Yusufeli Merkez Viyadüğü', bugün sabah saatlerinde ulaşıma açıldı. Mevcut kara yolunu 15,5 kilometre kısaltacak viyadükle, toplam 43 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini, sular altında bıraktı. Baraj inşası sürecinde Yusufeli halkı, sular altında kalan köylerinden, yeni inşa edilen yerleşim yerlerine taşındı. Bugüne dek 1 milyar 895 milyon metreküpü aşkın su depolanan ve 15 Haziran'da su tutma işlemlerinin tamamlanacağı Yusufeli Barajı'nın kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi ise 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak.

İKİ YAKA KAVUŞTU, VİYADÜK HİZMETTE

Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalan ilçenin yeni yerleşim yeri ile değişen yol güzergahları arasında planlanan Yusufeli Viyadüğü'nde çalışmalar sona erdi. Yüzlerce kişinin aralıksız çalıştığı, 'dengeli konsol' yöntemi ile yapılan, Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'ni birbirine bağlayacak olan 685 metre uzunluğundaki viyadüğün tamamlanmasıyla iki yaka birleşti. İzolasyon, giriş, çıkış dolgu, alt ve üstyapı işlemleri ile asfaltlama çalışmaları tamamlanan viyadük, Kurban Bayramı öncesi ulaşıma açıldı.

7 BİN 100 TON ÇELİK KULLANILDI

'Çelik orthotropic köprü' olarak da projelendirilen, itme-sürme yöntemi ile inşa edilen, en yüksek ayağı zeminden 150 metre yüksekte bulunan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nde tabliyelerin yapımında yaklaşık 7 bin 100 ton çelik kullanıldı. 8 orta ayak, 2 de kenar ayak üzerine baraj suları üzerine kurulan viyadük sayesinde; Yusufeli ilçesi ve çevre köyler ile Artvin arası ulaşım mesafesi yaklaşık 15,5 kilometre, ulaşım süresi de 25 dakika kısaldı.

43 MİLYON TL TASARRUF EDİLECEK

Yusufeli Baraj köprülerinin son halkası olan Yusufeli Merkez Viyadüğü'nün hizmete girmesiyle, kış aylarında meydana gelen buzlanma, kaya düşmesi ve heyelan gibi doğa olayları sonucunda yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilmesinin yanı sıra sürücülere güvenli ve konforlu seyahat imkanı da sunulacak. Yusufeli Merkez Viyadüğü sayesinde, yakıt ve zamanın yanında toplam 43 milyon lira tasarruf da sağlanacak.

'GÖNÜLLERİ BİRLEŞTİREN KÖPRÜ OLDU'

Viyadükten aracıyla ilk geçen sürücüler, verilen hizmetin hayırlı uğurlu olması temennilerinde bulundu. Sürücü Halim Tüylüoğlu, "Halkımız aylardın buranın açılmasını bekliyordu. Çok güzel oldu. Biz buna boğaz köprümüz diyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

Bir diğer sürücü Emin Bülbül de "Çok güzel bir viyadükten geçiş yaptık. Gönülleri birleştiren bir köprü oldu. Allah devletimize zeval vermesin. Emeği geçenlere sonsuz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.