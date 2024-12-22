Yusufeli'nin Kayalık Yolunda Adrenalin Dolu Geçişler - Son Dakika
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Yusufeli'nin Kayalık Yolunda Adrenalin Dolu Geçişler

Yusufeli\'nin Kayalık Yolunda Adrenalin Dolu Geçişler

Artvin'in Yusufeli ilçesinde, iki dağın kesiştiği ve kanyonu andıran kayalıklar arasındaki yol, araçlarıyla geçerken korku ve adrenalini bir arada yaşayan sürücülere ev sahipliği yapıyor. Yöre halkı son günlerde artan heyelan ve kaya düşme tehlikesine rağmen bu zorlu yolu kullanmaya devam ediyor.

22.12.2024 11:59  Güncelleme: 12:08
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ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde iki dağın kesiştiği, kanyonu andıran kayalıklar arasında yer alan yoldan araçlarıyla geçenler, korku ve adrenalini aynı anda yaşıyor. Yöre halkı son günlerde artan heyelan ve kaya düşme riskine karşı, dev kayalıklar arasından karlı yolları aşıp, köylerine ulaşıyor.

Yusufeli ilçesinde yapımı tamamlanıp, enerji üretimine geçen Yusufeli Barajı suları altında kalan 7 köy dışındaki Dağeteği ile Gümüşözü köyleri arasında iki dağın kesiştiği, içinden dere geçen ve kanyonu andıran kayalıklar arasında bulunan yol, dikkat çekiyor. Yaklaşık 3 metre genişliğinde, 2 aracın yan yana güçlükle sığabildiği yoldan araçla geçenler, korku ve adrenalini bir arada yaşıyor. Son günlerde ani kar erimesi ve etkili olan sağanak nedeniyle artan heyelan ve kaya düşme tehlikesine aldırış etmeyen yöre halkı, dev kayalıklar arasından karlı yolları aşıp, köylerine ulaşıyor. Çevresinde çelik ağlarla örülen dik yamaçlarda önlemler alınan geçit, doğa tutkunlarının yanı sıra turistlerin de ilgi odağı oluyor.

'ZORLU COĞRAFYADA YAŞIYORUZ'

Yolu sıkça kullanan Musa Alkan, taş düşme riskinin olduğunu belirterek, "Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Maalesef burada sıkıntılar yaşanabiliyor. Buraya tünel yapılabilir. Tel örgüsü ve beton bizi kurtarmaz; her zaman taş dökülüyor. 42 yıldır şoförüm, buradan her gün geçiyorum. Buradan yukarı birçok köy var" dedi.

'BÖYLE BİR YERİN EŞİ YOK'

Bölgeyi çok fazla turistin ziyaret ettiğini ifade eden Adem Güler, "Burası meşhur bir kayamız. Risk ve tehlikesi var ama böyle bir yerin eşi yok. Turistler burayı görmek için geliyor. Burası güzelleşirse, ilgili kurumlar buraya bir el atarsa daha iyi olur" diye konuştu.

'HEP MERAK EDİYORDUM'

Yolu ziyaret eden fotoğraf tutkunu Mehmet Penek de "Yusufeli'de yaşıyorum. Arkadaşlarım burada böyle bir yer olduğunu söylüyordu. Ben de hep merak ediyordum. Turistler de geliyormuş; çok beğendim. Kendim için çekimler yaptım" ifadelerini kullandı.

Haber-Kamera: Nusret DURUR/YUSUFELİ(Artvin),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Yusufeli'nin Kayalık Yolunda Adrenalin Dolu Geçişler - Son Dakika

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