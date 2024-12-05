Yüzme Havuzunda Bakım Çalışmaları Başlatıldı

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün belediyeden devraldığı yarı olimpik yüzme havuzunda bakım çalışması başlatıldı.
Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Hacıkara Mahallesi'nde bulunan havuzun bakıma alındığını duyurdu.
Bakım çalışmalarının kısa sürede tamamlanarak havuzun yeniden hizmete açılacağı belirtildi.
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