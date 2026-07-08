Yüzün Hafızası Sergisi Açıldı

Diyarbakır'da Dr. Öğr. Üyesi Lütfi Akdeniz'in zamanın insan yüzündeki yansımalarını konu alan "Yüzün Hafızası" adlı resim sergisi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Dicle Üniversitesinden (DÜ) yapılan açıklamaya göre, DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü mezunu olan ve Şırnak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nde görev yapan Akdeniz'in hazırladığı suluboya resim sergisinin açılışı için Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Galerisi'nde tören düzenlendi.

Açılışa, DÜ Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şengül Kocaman, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Osman Alakuş, akademisyenler, öğrenciler ve sanatsever katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Akdeniz, şunları kaydetti:

"Yüzün Hafızası, zamana direnen yüzlerin değil, zamanın yüzlerde bıraktığı izlerin sergisidir. Çünkü her yüz bir izdir, her bakış ise bir tanıklıktır. Çocukluk, yetişkinlik ve yaşlılık dönemleri yalnızca biyolojik süreçler değil, zamanın insan yüzünde bıraktığı izlerin farklı yansımalarıdır."