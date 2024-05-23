YYÜ Öğrencileri İnci Kefali Göçünü İzledi - Son Dakika
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YYÜ Öğrencileri İnci Kefali Göçünü İzledi

YYÜ Öğrencileri İnci Kefali Göçünü İzledi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, inci kefalinin korunması ve farkındalık oluşturmak amacıyla İnci Kefali Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenledi. 150 öğrenci, çevre temizliği yaparak balıkların göçünü izledi ve yaklaşık 3 saat nöbet tuttu. Programın amacı, doğanın korunması ve ekolojik sorumluluk bilincinin oluşturulmasıydı.

23.05.2024 15:41
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencileri, üreme döneminde tatlı sulara göç eden inci kefalinin korunmasına yönelik çalışmalara katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla temsili olarak yaklaşık 3 saat nöbet tuttu.

YYÜ Mühendislik Fakültesince, Erciş ilçesindeki İnci Kefali Tabiat Parkı'nda etkinlik düzenlendi.

Bu kapsamda parkın bulunduğu alana götürülen fakültede eğitim gören 150 öğrenci, çevre temizliği yaptı, Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde tatlı sulara göç eden balıkların göçünü izledi.

Göçle ilgili bilgilendirilen öğrenciler, koruma çalışmalarına katkı sunmak ve farkındalık oluşturmak için yaklaşık 3 saat temsili nöbet tuttu.

YYÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Remzi Tuntaş, 150 öğrenciye yönelik İnci Kefali Tabiat Parkı'nda program düzenlediklerini söyledi.

Van Gölü'nün güzelliklerini tanıtmak amacıyla bu tür programlar düzenlediklerini belirten Tuntaş, "Üniversite olarak eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerinin yanında sosyal ve kültürel etkinlikler de yapmamız gerekiyor. Bu kapsamda balık göçünü görmek için buraya geldik. Öğrencilerimizde doğanın korunması ve ekolojik sorumluluk bilincinin oluşturulması amacıyla panel düzenledik. Buradaki güzelliğin önemine vurgu yaptık." diye konuştu.

Doktor öğretim üyesi Erdoğan Özel de öğrencilerle inci kefalinin göçüne şahitlik etmek için etkinliği düzenlediklerini ifade etti.

Amaçlarının öğrencilere göçün nasıl gerçekleştiğini göstermek ve farkındalık oluşturmak olduğunu vurgulayan Özel, "Burada çevre temizliği yaptık. Maalesef katı atık çok fazla. Bunlar bizden kaynaklanıyor. Bu atıklar Van Gölü'ne gidiyor ve bir kirlilik yaşanıyor. Bu konuda farkındalık oluşturmak istedik. Panelimizi salon yerine doğada yaptık. Öğrencilerimize bilgiler aktardık. Kaçak avcılığa dikkati çekebilmek için öğrencilerimiz burada nöbet tuttu." dedi.

Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim, Güncel, Son Dakika

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