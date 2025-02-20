Zabıta cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis - Son Dakika
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Zabıta cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis

Zabıta cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis

SAMSUN'da zabıta memuru Selçuk Kurt'u (35) tabancayla vurup öldüren Recep Soylu (37) ile onu azmettirdiği öne sürülen İsmail Şanlı (36), 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

20.02.2025 16:29  Güncelleme: 16:31
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SAMSUN'da zabıta memuru Selçuk Kurt'u (35) tabancayla vurup öldüren Recep Soylu (37) ile onu azmettirdiği öne sürülen İsmail Şanlı (36), 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 29 Mayıs'ta saat 18.30 sıralarında, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Katip Çelebi Sokak'ta meydana geldi. Belediyede zabıta memuru olarak çalışan Selçuk Kurt, kahveden çıkıp yolda yürürken yanına yaklaşan otomobilin sürücüsü İsmail Şanlı ile konuşmaya başladı. Konuşma tartışmaya dönüşürken, duran otomobilin ön tarafında yolcu koltuğunda oturan Recep Soylu inip Kurt'a tabancayla 2 el ateş etti. Soylu, aynı otomobille kaçtı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Selçuk Kurt, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Samsun Gazi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Olayla ilgili çalışma yapan polis, bir kurumda işçi olarak çalışan eski uzman çavuş İsmail Şanlı ile güvenlik görevlisi Recep Soylu'yu gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Recep Soylu ve İsmail Şanlı hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Davanın ikinci duruşması 10 Ocak'ta görüldü. Mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu yargılanan Recep Soylu ve İsmail Şanlı'nın 'İştirak halinde adam öldürme' suçundan müebbet hapsini talep etti.

Davanın bugün görülen karar duruşmasına tutuklu sanıklar Recep Soylu ile İsmail Şanlı, Selçuk Kurt'un eşi Özlem Kurt, taraf avukatları Cihan Şahin, Öznur Öztürk, Melike Er ve Medine Er Kılıç katıldı.

'PLANLAMA YOKTUR'

İsmail Şanlı'nın avukatı Öznur Öztürk yaptığı savunmada, "Müvekkilimiz olay günü arkadaşını alıp yolda ilerlerken mağdurla denk geldi. Mağdur tarafından hakaret ve darbedilmiştir. Arkadaşı tarafından bu olay gerçekleştirilmiştir. Anlık olarak gerçekleşmiştir ve herhangi bir planlama yoktur. Müvekkilimiz şayet adamı öldürme niyetiyle gitmiş olsaydı, arkadaşlarının olduğu 15 kişilik kahvede bu olayı gerçekleştirmezdi. Beraatini ve tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

'AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTİYORUZ'

Selçuk Kurt'un avukatı Melike Er ile Medine Er Kılıç ise "Sanıkların ikisinin de 'Tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasını istiyoruz. Sanıklar eylemlerinin planlayarak ve tasarlayarak gerçekleştirdiğinden Türk Ceza Kanunu 81 a maddesi gereğince cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, Recep Soylu ve İsmail Şanlı'nın 'İştirak halinde kasten öldürme' suçundan müebbet hapsine hükmetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, İsmail Şanlı, Recep Soylu, Selçuk Kurt, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Güncel, Samsun, Zabıta, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zabıta cinayetinde 2 sanığa müebbet hapis - Son Dakika

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