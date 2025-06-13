Zabıta Ekipleri Bıçaklı Şahsı Etkisiz Hale Getirdi

(İSTANBUL) - Eyüpsultan Belediyesi Zabıta ekipleri, üç çocuğuyla yardım isteyen bir annenin çağrısı üzerine bıçaklı bir kişiyi etkisiz hale getirdi. Soğukkanlı ve koordineli müdahale, olası bir faciayı önledi.

Eyüpsultan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede gerçekleştirdikleri devriye görevi sırasında bıçaklı bir şahsı etkisiz hale getirerek büyük bir facianın önüne geçti. Olay, Eyüpsultan'da zabıta ekiplerinin rutin devriye görevini sürdürdüğü sırada yaşandı. Üç çocuğuyla birlikte panik içinde yanlarına gelen bir kadın, erkek kardeşinin elinde bıçak olduğunu, annesine ve babasına zarar verme tehdidinde bulunduğunu belirterek, yardım istedi.

Zabıta ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçti

Kadının yardım çağrısı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, durumu zaman kaybetmeden polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden zabıtalar, önce çevredeki vatandaşların güvenliğini sağladı ardından bıçaklı şahsın bulunduğu alanı güvenlik çemberine aldı.

Polis ekiplerinin gelmesiyle birlikte zabıta ve polis ekipleri şahısla iletişim kurarak ikna sürecine başladı. Uzun süren çabaların ardından şahıs elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

Yapılan incelemelerde şahsın madde bağımlısı olduğu ve bu durumdan kurtulmak istediğini ifade ettiği öğrenildi. Bunun üzerine olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından şahıs teslim alındı ve gerekli sağlık müdahalesi ile tedavi süreci başlatıldı.

Koordineli ve sakin müdahale sayesinde hem aile fertlerinin hem de çevredeki vatandaşların can güvenliği sağlanmış oldu.