Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları Başkanlığının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla ilgili 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Zafer Partisi Gençlik Kolları'na Soruşturma - Son Dakika
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