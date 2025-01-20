Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Gözaltına Alındı

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(ANKARA) - Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakkında soruşturma açılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'da gözaltına alındı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında dile getirdiği ifadeler nedeniyle Özdağ hakkında soruşturmanın başlatıldığını bildirmişti.

Özdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili "Emin olun ki son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Erdoğan'ın ve AKP'nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir. Hiçbir Haçlı Seferi, Türk Devleti'ne casusları sokamamıştır" ifadelerini kullanmıştı.