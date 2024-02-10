Zafer Partisi İstanbul seçim çalışmalarına İstiklal Caddesi'nde başladı - Son Dakika
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Zafer Partisi İstanbul seçim çalışmalarına İstiklal Caddesi'nde başladı

Zafer Partisi İstanbul seçim çalışmalarına İstiklal Caddesi\'nde başladı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde yürüyüş yaparak seçim çalışmalarına başladı. Özdağ, İstanbul'un büyük sorunlarından biri olan demografik depreme dikkat çekerek, bu sorunları çözmek ve yaşanabilir bir İstanbul'u İstanbullulara geri vermek amacıyla seçimlere hazırlandıklarını belirtti. Karamahmutoğlu ise İstiklal Caddesi'nin artık huzurlu ve güvenli bir yer olmadığını vurgulayarak, Türkiye'nin istikbaline talip olduklarını ifade etti.

10.02.2024 17:19
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu ve ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte İstiklal Caddesi'nde yürüdü, vatandaşlarla görüştü.

Taksim Cumhuriyet Anıtı önünden başlayan ve parti üyelerinin de katılımıyla yapılan yürüyüşte Özdağ, caddedeki esnafı selamladı, vatandaşlarla sohbet etti.

Özdağ, yürüyüşün ardından Suriye Pasajı önünde yaptığı açıklamada, İstiklal Caddesi'nde ilk yürüyüşlerini yaparak seçim çalışmalarına başladıklarını söyledi.

İstanbul'un büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade eden Özdağ, "Deprem bu sorunların en önemlisi. Onun kadar önemli olan demografik deprem. 4 milyon sığınmacı ve kaçağın yaşadığı, İstanbul'un üzerine adeta bir kabus gibi çöktüğü bir dönemden geçiyoruz." dedi.

Özdağ, Zafer Partisi olarak bu sorunları çözmek ve yaşanabilir bir İstanbul'u İstanbullulara geri vermek amacıyla bu seçimlere hazırlandıklarını dile getirdi.

İBB Başkan adayı Azmi Karamahmutoğlu da İstiklal Caddesi'nin artık huzurlu ve güvenli bir yer olmaktan çıktığını savundu.

Caddedeki dükkanların dahi dönüştüğünü söyleyen Karamahmutoğlu, "Biz istikbaline talibiz Türkiye'nin, yalnızca bugününe değil. İstikbale doğru olan yürüyüşümüzü İstiklal Caddesi'nden başlattık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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