Zafer Partisi Lideri Özdağ\'dan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetin mesut, muvaffak, muzaffer olması için kararlılıkla mücadele ediyoruz

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, " Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak, muzaffer olması için kararlılıkla mücadele ediyoruz" dedi.

Özdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Mesajında, "Zafer Partisi olarak, Atatürk'ün 'Ümitsiz olmayınız; zira gelecek, arzu ve imanı olana vaat olunmuştur' ifadesinden güç alarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak, muzaffer olması için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun" ifadesini kullandı.

Ümit Özdağ, mesajla paylaştığı videoda da şu ifadeleri kullandı:

"Değerli yurttaşlarım, Temelinde Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti'nin 103. kuruluş yıl dönümünü gururla, onurla ve haklı endişelerle kutluyoruz. Türk milleti endişeli. Çünkü İstiklal Harbi verilerek kurulan milli, üniter ve laik Türkiye Cumhuriyeti adeta ameliyat masasına yatırılmış durumda. Terörsüz Türkiye adı altında terörle yapılan pazarlıklar sonucunda 50 bine yakın insanın hayatını yitirmesinin temel suçlusu olan Abdullah Öcalan artık bir mahkum değil, bir komisyon üyesi. Artık hapishanede değil, kendisi için adada yapılan villada yaşıyor. PKK terör örgütü silah bırakmadığı ve bırakmayacağını açıkladığı halde PKK'lılar hapishanelerden 10 Ağustos'ta AK Parti, MHP, CHP, DEM ve Yeni Parti'nin verdiği evet oylarıyla affedilerek serbest kalıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birlikte yol yürüyeceklerini açıkladığı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, milli devletin tasfiye edilmesini isterken DEM Parti Milletvekili Cengiz Çandar, Anayasa'nın 42. maddesinin kaldırılarak Türkçe dışında ana dilde eğitimin mümkün kılınması ve Anayasamızın Türk milletinin siyasal kimliğini belirleyen 66. maddesinin çıkarılarak Türk ve Kürt şeklinde eşit vatandaşlığın tesis edilmesi karşılığında Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı adaylığını destekleyebileceklerini açıklıyor. Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa diye adeta çırpındığı, Bahçeli'nin Öcalan'dan 'kurucu önder' diye bahsettiği bir ortamda, beraber yürüneceği açıklanan DEM'den gelen bu açıklamalarla birleşince Cumhuriyetimizin geleceği için endişelenmemek mümkün değil.

"MUHALEFET, DÜŞMAN CEZA HUKUKU UYGULAMALARIYLA ETKİSİZLEŞTİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTADIR"

Değerli yurttaşlarım, Sevgili Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü gururla kutlarken, Türk milletini endişelendiren bir diğer husus ise hiç şüphesiz devletimizin hukuk devleti kimliğini yitirmesidir. Anayasa Mahkemesi kararları, Anayasa ihlal edilerek uygulanmamaktadır. Anayasamızın bütün yurttaşların yasalar önünde eşit olduğunu belirleyen 10. maddesi ise adeta askıya alınmıştır. Saray rejimine muhalif olan siyasetçi, belediyeci, gazeteci ve yurttaşlara farklı bir hukuk uygulanırken iktidara yakın olan veya iktidarı destekleyen yurttaşlara ise sanki farklı bir hukuk uygulaması yapılmaktadır. Muhalefet, düşman ceza hukuku uygulamalarıyla etkisizleştirilmeye çalışılmaktadır. Halk, böyle bir ortamda en demokratik hak olan fikir hürriyetini dahi kullanamamaktadır.

Cumhuriyet çok uluslu bir devlete dönüştürülmeye çalışılırken anayasal ve yasal hakları düşman ceza hukukuyla hırpalanan Türk halkı, 7 yıldır devam eden ekonomik buhranın fakirleştirmesiyle adeta ekonomik bir cehennemi yaşamaktadır. Bunlara rağmen geleceğe inançlı ve güvenli bir şekilde bakıyoruz. Atatürk'ün 'Ümitsiz olmayınız. Zira gelecek, arzu ve imanı olana vaat olunmuştur.' ifadesinden güç alarak Türkiye Cumhuriyeti'nin mesut, muvaffak ve muzaffer olması için kararlılıkla mücadele ediyoruz. Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümü kutlu olsun."