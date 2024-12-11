Zaharova: İsrail'in Eylemleri Suriye’yi Daha Da Zorlaştırıyor - Son Dakika
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Zaharova: İsrail'in Eylemleri Suriye’yi Daha Da Zorlaştırıyor

Rusya, İsrail'in Suriye'deki askeri eylemlerinin durumu istikrara kavuşturmadığını ifade etti.

11.12.2024 17:47
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Baas rejiminin çökmesinin ardından İsrail'in Suriye topraklarında işgalini genişletmesine ilişkin, "Bu askeri eylemler, açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, İsrail'in Suriye'deki eylemleriyle ilgili açıklamada bulundu.

AA muhabirinin, "Rusya, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını ve ülkedeki muhalif güçlere yönelik tehditlerini nasıl değerlendiriyor?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, İsrail'in Suriye'deki duruma müdahil olduğunu ve bunu gizlemediğini söyledi.

Zaharova, Suriye konusunda uluslararası hukuk normlarına uyulmasının ve Suriye'nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesinin önemine işaret ederek, "Suriye, egemen bir ülke olarak var oldu ve bu şekilde varlığını sürdürmesi gerekiyor. Ülkemiz her zaman bu şekilde yaklaşım sergiledi." dedi.

İsrail'in, Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgesine konuşlandığına dikkati çeken Zaharova, şunları kaydetti:

"İsrail Silahlı Kuvvetlerinin bu eylemleri, Suriye ile İsrail arasında 1974'te yapılan anlaşmaların şartlarını ihlal ediyor. Suriye topraklarındaki askeri ve sivil unsurlara yönelik füzeli saldırılar düzenleyen İsrail ordusunun eylemleri, uluslararası toplumda ciddi endişe yarattı. Bu askeri eylemler açıkça Suriye'deki durumu istikrara kavuşturma amacına hizmet etmiyor, tam tersine, bu ülkede son günlerde oluşan son derece zor durumu daha da ağırlaştırıyor."

Zaharova, Suriye'deki askeri siyasi durumun "ağır" olduğunu belirterek, tüm uluslararası toplumun, özellikle de komşu ülkelerinin itidalli davranması, sorumluluk üstlenmesi ve Suriye'deki durumun gerginleştirecek eylemlerden kaçınması gerektiğini belirtti.

"Suriye'deki Rus unsurlarının dokunulmazlığı öncelikli konu"

Zaharova, Suriye'deki Rus vatandaşları ve askeri siyasi unsurların güvenliğinin korunması konusunun gündemlerinde olduğunu dile getirerek, "Suriye'de Rus vatandaşlarının güvenliği, Rus unsurları ve temsilciliklerin dokunulmazlığı bizim için öncelikli konu. Bunların arasında diplomatik, askeri unsurlar ve ticari şirketler bulunuyor. Viyana Sözleşmeleri dahil, Suriye'deki Rus kurumlarının statüsü ve faaliyetlerini düzenleyen uluslararası yasal normlara uyulmasından başka bir yol yok." ifadelerini kullandı.

Suriye'deki tüm siyasi güçlerle temas halinde olduklarını söyleyen Zaharova, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) kararları çerçevesinde Suriye'de kapsamlı siyasi sürecin başlatılması gerektiğini belirtti.

Rusya'da Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) terör listesinden çıkarılması ihtimalini de değerlendiren Zaharova, bunun HTŞ'nin ilerideki eylemlerine bağlı olduğuna işaret etti.

Sözcü Zaharova, Suriye'de çöken Baas rejiminin devrik lideri Beşşar Esed ve ailesinin Rusya'ya gelmesine yardımcı olduklarını ancak detayları açıklamak istemediklerini söyledi.

"ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazırız"

ABD Hazine Bakanlığının Ukrayna'ya 20 milyar dolarlık kredi sağlamasını değerlendiren Zaharova, "Bunun Kiev yönetiminin acısını uzatmaya ve Joe Biden yönetiminin Ukrayna'da oluşturduğu yolsuzluk anlaşmalarını devam ettirmeye yönelik delice istek olduğunu" vurguladı.

Ayrıca Zaharova, ABD ile Ukrayna konusunda temaslara hazır olduklarını dile getirdi.

Ermenistan'ın Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nden (KGAÖ) çıkmak için başvuruda bulunduğu yönündeki iddiaları değerlendiren Zaharova, bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını söyledi.

Kaynak: AA

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