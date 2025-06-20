Zaharova: Nükleer Tehditler Dünya İçin Tehlikeli - Son Dakika
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Zaharova: Nükleer Tehditler Dünya İçin Tehlikeli

20.06.2025 12:41
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Zaharova, İsrail'in İran'a saldırılarının nükleer felaket riskini artırdığı uyarısında bulundu.

ST. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail'in İran'daki nükleer tesislerin yakınlarına saldırı düzenlemesinin nükleer felaket tehdidini artırdığını belirterek, "Bu, sadece bölge için değil tüm dünya için felaket olabilir. Bu, çok tehlikeli bir durum." uyarısında bulundu.

Zaharova, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) çerçevesinde düzenlenen Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) 19. Genel Kurul Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda konuşan Zaharova, İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışmaya dikkati çekerek, bu meselenin barışçıl, siyasi ve diplomatik yöntemlerle çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Zaharova, "Müzakere masasına dönülmesi gerekiyor. Bunun için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail, İran ve diğer ülkelerle temaslarını sürdürüyor. Her alanda tüm bölge ülkeleri ve bölge dışı ülkelerle bu konudaki çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Saldırıların, ABD ile İran arasında Umman'da yapılması planlanan doğrudan olmayan görüşmelerin öncesinde başladığına dikkati çeken Zaharova, bunun bu görüşmelerin engellenmesi için yapıldığına işaret etti.

İsrail'in İran'da nükleer tesislerin yakınlarına saldırılar düzenlediğini söyleyen Zaharova, "Bu, nükleer felaketin yaşanması tehdidini artırıyor. Bu, sadece bölge için değil tüm dünya için felaket olabilir. Bu, çok tehlikeli bir durum." uyarısında bulundu.

Zaharova, Batı'nın buna tepki vermediğini ve bu konuda çifte standart uyguladığını dile getirdi.

"Bilgilerin denetlenmesi konusunda teknolojik çalışmalar yaptık"

OANA Genel Kurul Toplantısı'na katılan Anadolu Ajansı (AA) Stratejik İletişim ve Marka Yönetimi Direktörü Hazal Duran, Zaharova'ya "Verilere bakıldığında OANA üyesi Asya Pasifik ülkelerinin dezenformasyona en çok maruz kalan ülkeler olduğunu görüyoruz. Bu durum göz önüne alındığında potansiyel işbirliği alanları neler olabilir? Bu konuda önerileriniz nelerdir?" sorusunu yöneltti.

Zaharova, soruya verdiği yanıtta 6 yıl önce Birleşmiş Milletler'e (BM) yalan haberlerle mücadele konusunda teklif sunduğunu ancak bu konuda herhangi bir adım atılmadığını anlattı.

Bu nedenle, Rusya'nın kendi yolunu izlediğini ve yalan haberler konusunda konferans düzenlemeye başladıklarını dile getirerek, "Bilgilerin denetlenmesi konusunda teknolojik çalışmalar yaptık." dedi.

Zaharova, bu konuda edindikleri tecrübeleri paylaşmaya hazır olduklarını belirterek, haber ajansları arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zaharova: Nükleer Tehditler Dünya İçin Tehlikeli - Son Dakika

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