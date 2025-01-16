Zaharova: TürkAkım'a İHA Saldırısı ABD'nin Yolu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Zaharova: TürkAkım'a İHA Saldırısı ABD'nin Yolu

Zaharova, TürkAkım'a yönelik İHA saldırısının ABD'nin yönlendirmesiyle gerçekleştiğini iddia etti.

16.01.2025 18:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TürkAkım boru hattına doğal gaz sağlayan Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminin ABD'nin yol göstermesiyle yapıldığını ileri sürerek "Washington ile Kiev, birlikte çalışıyor." dedi.

Zaharova, başkent Moskova'da gündemdeki konulara dair haftalık basın toplantısı düzenledi.

AA muhabirinin, " Ukrayna'nın TürkAkım'ın Krasnodar bölgesindeki kompresör istasyonuna İHA'larla saldırı girişiminde bulunmasının ardından Rusya, hattın güvenliğinin korunmasına yönelik önlemleri artırdı mı?" sorusunu yanıtlayan Zaharova, saldırı esnasında kullanılan İHA'ların Rus hava savunma sistemlerince vurulduğuna dikkati çekti.

Zaharova, "Bu, söz konusu unsur ve doğal gaz altyapısıyla ilgili diğer unsurların güvenliğinin uygun şekilde sağlandığı anlamına geliyor. Ancak bu, Kiev yönetimine silahları sağlayan ve bu eylemlere itenlere yönelik soruları ortadan kaldırmıyor." şeklinde konuştu.

Olayın arkasında ABD'nin olduğunu söyleyen Zaharova, "Kompresör istasyonuna yönelik terör saldırısının Washington'ın yol göstermesiyle yapıldığını düşünmek için nedenler var. Washington ile Kiev, birlikte çalışıyor, Avrupa'ya makul fiyatta yüksek kalitedeki Rus gazın tedarikini durdurmak ve Amerikan gazı için piyasayı temizlemek için elinden geleni yapıyor." ifadelerini kullandı.

Zaharova, "Kiev yönetimini etkileyebilen Türkiye ve diğer ilgili tarafların, bu tarz saldırıların önlenmesi yönünde girişimlerde bulunacağı" umudunu paylaştı.

"Batı, Ermenistan'ın kararları üzerinde yıkıcı etki yaratıyor"

Güney Kafkasya'daki duruma değinen Zaharova, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 ve 2021'de yapılan anlaşmaların öngördüğü gibi bölgedeki ulaşım ve ekonomi bağlantıları üzerinde engellerinin kaldırılmasından yana olduklarını dile getirdi.

Zaharova, konuyla ilgili Üçlü Çalışma Grubu'nun oluşturulduğuna dikkati çekerek "Maalesef, Batı'nın Ermenistan'ın kararları üzerindeki yıkıcı etkisi nedeniyle bu grubun çalışmaları sekteye uğradı. Grubun yeniden çalışmaya başlamasının, Güney Kafkasya'daki ulaşım ve iletişim sisteminin canlanmasına ve tüm bölgenin sosyal ekonomik kalkınmasına katkıda bulunacağından eminiz." dedi.

Sözcü Zaharova, ABD'nin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını kısıtlayan kararının "yıkıcı" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, İnsansız Hava Aracı, Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Politika, Ukrayna, moskova, Enerji, Güncel, Dünya, Sözcü, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zaharova: TürkAkım'a İHA Saldırısı ABD'nin Yolu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

02:17 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklandı
01:44 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın eşi gözyaşlarını tutamadı Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın eşi gözyaşlarını tutamadı
00:11 Netanyahu’yu bekleyen büyük tehlike Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir Netanyahu'yu bekleyen büyük tehlike! Ateşkes onaylanırsa hükümet dağılabilir
23:34 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 31 Kişi Tutuklama İstemiyle Hakimliğe Sevk Edildi
21:16 ABD’den ateşkes itirafı: HAMAS’ı masaya Erdoğan getirdi ABD'den ateşkes itirafı: HAMAS'ı masaya Erdoğan getirdi
09:51 Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü Ünlü influencer çiftin kullandığı uçak, manevra sırasında düştü
09:49 Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia ’’Beni evimden aldırdılar’’ Elçin Sangu ve sevgilisi hakkında şoke eden iddia! ''Beni evimden aldırdılar''
09:39 Gazze’de 15 ay sonra ateşkes Anlaşma 3 aşamalı olacak Gazze'de 15 ay sonra ateşkes! Anlaşma 3 aşamalı olacak
09:39 Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti Fatih Terim, oyuncularının isteğini 1 saniye bile düşünmeden reddetti
09:30 Gram altın güne rekorla başladı Gram altın güne rekorla başladı
09:24 Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakibi 5. Lig ekibine elendi Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakibi 5. Lig ekibine elendi
09:22 Motorine zam geldi İşte yeni fiyatlar Motorine zam geldi! İşte yeni fiyatlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 05:24:27. #1.12#
SON DAKİKA: Zaharova: TürkAkım'a İHA Saldırısı ABD'nin Yolu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.