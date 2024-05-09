Zamantı Irmağı, rafting yarışlarına ev sahipliği yapabilecek - Son Dakika
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Zamantı Irmağı, rafting yarışlarına ev sahipliği yapabilecek

Zamantı Irmağı, rafting yarışlarına ev sahipliği yapabilecek

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden geçen 8 kilometrelik bölümü, ulusal ve uluslararası rafting yarışlarına ev sahipliği yapabilecek. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Yahyalı ilçesine kazandırılan rafting ve kano parkurunda ilk yarışın startını verdi. Zamantı Irmağı'nın turizme kazandırılması için yapılan çalışmalar sonucunda 8 kilometrelik parkur resmi olarak rafting alanı olarak tescillendi.

09.05.2024 13:49
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Zamantı Irmağı'nın Kayseri'nin Yahyalı ilçesinden geçen 8 kilometrelik bölümü ulusal ve uluslararası rafting yarışlarına ev sahipliği yapabilecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Yahyalı ilçesine kazandırılan 8 kilometrelik rafting ve kano faaliyet parkurunda ilk yarışın startını verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Çiçek, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesinin el ele vererek, ilçenin hem şelalelerini hem de Zamantı Irmağı'nı turizme kazandırma çalışmalarına devam ettiğini aktardı.

Resmi olarak 8 kilometrelik parkurun Zamantı Irmağı rafting alanı olarak tescillendiğini duyuran Çiçek, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Büyükşehir Belediyemiz tarafından buranın yolları yapıldı. Turizm alanında Milli Parklar ve Valilik çalışma planladı. Zamantı Irmağı'nda rafting yapılması için hem bölge illerden hem bölgedeki sporculardan yoğun talep vardı. 8 kilometrelik alan, Zamantı Irmağı rafting alanı olarak tescillendi. Artık burası, Türkiye ve Avrupa şampiyonaları yapılacak hale geldi."

Büyükkılıç da emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi.

Programa, Yahyalı Kaymakamı Mehmet Kaya, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.

Kaynak: AA

Memduh Büyükkılıç, Gökmen Çiçek, Yahyalı, Kayseri, Turizm, Spor, Güncel, Son Dakika

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