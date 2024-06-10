CAPE Zambiya'da 22 Çinli siber dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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CAPE Zambiya'da 22 Çinli siber dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı

CAPE Zambiya\'da 22 Çinli siber dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı

Zambiya'da internet kullanıcılarını dolandırdıkları tespit edilen 22 Çin vatandaşı, siber dolandırıcılık suçlamasıyla 7 ila 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, bir Çin firmasında çalıştıkları belirlenen bu kişilere para cezaları da verildi. Nisan ayında gerçekleştirilen operasyonda ise çetenin Zambiyalı üyeleri kefaletle serbest bırakılmıştı.

10.06.2024 16:19
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CAPE Zambiya'da siber dolandırıcılık suçlamasıyla yargılanan 22 Çin vatandaşı hapis cezasına çarptırıldı.

Lusaka Sulh Ceza Mahkemesinde görülen davada Zambiya, Paraguay, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Singapur'da internet kullanıcılarını dolandırdıkları tespit edilen 22 Çinli, 7 ila 11 yıl hapis cezalarına mahkum edildi.

Başkent Lusaka'da faaliyet gösteren bir Çin firmasında çalıştıkları belirlenen söz konusu 22 kişiye ayrıca 1500 ila 3 bin dolar para cezaları verildi.

Zambiya polisinin "karmaşık internet dolandırıcılığı örgütü" adını verdiği siber çeteye yönelik nisan ayında düzenlenen operasyonda çoğunluğu Zambiya vatandaşı 77 kişi gözaltına alınmış, binlerce SIM kart, konum gizleyici cihazlar, 2 silah ve çok sayıda mermi ele geçirilmişti.

WhatsApp ve Telegram uygulamaları üzerinden sosyal medya kullanıcılarını dolandıran çetenin Zambiyalı üyeleri, soruşturmada polisle işbirliği karşılığında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CAPE Zambiya'da 22 Çinli siber dolandırıcılık suçlamasıyla hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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