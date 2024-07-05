Zambiya Dışişleri Bakanı: Krizlerin En Kısa Sürede Sonlandırılması Gerekiyor - Son Dakika
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Zambiya Dışişleri Bakanı: Krizlerin En Kısa Sürede Sonlandırılması Gerekiyor

Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe, bölgesel ve küresel krizlere işaret ederek, "Bu krizlerin, insani açıdan ve hepimiz için en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine inanıyoruz.

05.07.2024 11:18
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Zambiya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Mulambo Haimbe, bölgesel ve küresel krizlere işaret ederek, "Bu krizlerin, insani açıdan ve hepimiz için en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Herhangi bir kriz hepimizi etkiliyor." dedi.

Haimbe, Türkiye ile Zambiya arasındaki ilişkiler, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile Zambiya arasındaki ilişkilerin güçlü olduğunu vurgulayan Haimbe, 10 yılı aşkın süredir diplomatik ilişkileri sürdürdüklerini dile getirdi.

Haimbe, Zambiya'daki yönetimin Türkiye ile ilişkileri derinleştirmek ve bağları güçlendirmek istediğini belirterek, "Sadece ekonomik ve ticaret faaliyetleri kapsamında değil, ortak fikirleri paylaşan insanlar olarak kültürel perspektiften de. Bu nedenle iyi bir noktada olduğumuzu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesinde olası işbirliği alanlarından birinin ticaret ve yatırım olduğundan bahsettiklerini anlatan Haimbe, ülkesinin Afrika'nın güneyinde coğrafi olarak stratejik bir konumda olduğuna dikkati çekti.

Haimbe, toplamda 300 milyon nüfusa sahip 8 ülkeyle bağlantılı olduklarını dile getirerek, bunun, Türkiye'deki iş sektörü için büyük bir piyasa olabileceğini ifade etti.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki ticaret hacminin geliştirilebileceğini kaydeden Haimbe, Zambiya Cumhurbaşkanı Hakainde Hichilema'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle yakında Türkiye'ye resmi ziyarette bulunabileceğini ve bunun iki ülkenin dostluğunun göstergesi olduğunu söyledi.

Zambiya, BMGK reformu üzerinde çalışıyor

Haimbe, Zambiya'nın Birleşmiş Milletler reformunu istişare etmek için görevlendirilen C-10 (10'lu Komite) grubunun parçası olduğunu bildirerek, "Bu yıl düzenlenen Afrika Birliği Zirvesi'nde de bu tür girişimlerin, kıta olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) kalıcı üye olana kadar devam etmesi gerektiği konusunda anlaşıldı." diye konuştu.

Çeşitli ve benzer düşüncedeki Afrika ülkelerinden destek aldıklarını belirten Haimbe, Türkiye'nin de gelecek BMGK geçici üyelerinin seçim sürecinde aday olması halinde bu durumun Zambiya açısından önemli olacağını dile getirdi.

"Krizler en kısa sürede sona ermeli"

Zambiya'nın Gazze konusundaki tutumunun Cumhurbaşkanı Hichilema tarafından birçok kez dile getirildiğine işaret eden Haimbe, herhangi bir krizin herkesi istikrarsızlaştırdığını vurguladı.

Haimbe, halihazırda Afrika'da birkaç ülkede kriz olduğuna, Rusya- Ukrayna Savaşı'nın ve Gazze'deki krizin devam ettiğine değinerek, "Bu krizlerin, insani açıdan ve hepimiz için en kısa sürede sonlandırılması gerektiğine inanıyoruz. Herhangi bir kriz hepimizi etkiliyor." dedi.

Devlet dışı aktörlerin ülkeleri istikrarsızlaştırdığına ve bunun halkın çıkarına olmadığını ifade eden Haimbe, "Hepimizin çıkarlarımız için istikrarsızlaştırıcı rol oynayan devlet dışı aktörlere karşı sesimizi yükseltmemiz gerek. Küresel olarak bu isyanları durdurmanın, faaliyetlerini sona erdirmenin ve yapılması gerekenin anlaşılmasının yollarını araştırmamız gerek." şeklinde konuştu.

Zambiya Dışişleri Bakanı'ndan ülkesine davet

Türk halkını Zambiya'ya ziyarete davet eden Haimbe, sıcakkanlı ve barışçıl insanlar olduklarını söyledi.

Harika doğal kaynakları olduğunu ve insanların Zambiya'da doğayla iç içe olabileceğini kaydeden Haimbe, iş dünyasının da yatırım yapabileceğini ve iki ülke için de fayda sağlanabileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Zambiya, Güvenlik, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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