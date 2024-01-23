Zambiya, Kolera Salgınıyla Mücadele İçin Oral Aşı Tedarikini Artırıyor

Zambiya Sağlık Bakanlığı, kolera salgınıyla mücadele kapsamında oral aşı tedarikinin artırıldığını bildirdi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Zambiya Sağlık Bakanı Sylvia Masebo, yaptığı açıklamada, kolera salgınına karşı Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Küresel Aşı ve Bağışıklama İttifakından (GAVİ) alınanlarla beraber toplam oral aşı miktarının 1,7 milyon doza ulaştığını belirtti.

Masebo, aşıların özellikle kolera salgınının yoğun olduğu bölgelerde kullanıldığını, yeterli olmaması durumunda alternatif kaynaklardan ek aşı tedarik edeceklerini kaydetti.

Ülkede bazı kişilerin aşı olmayı reddetmesini endişeyle karşıladıklarını söyleyen Masebo, aşı karşıtlığının talihsiz bir olay oluğunu ifade etti.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülkede Ekim 2023'ten bu yana kolera salgını nedeniyle 498 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 399 kişi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Zambiya'da geçen hafta, Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) gönderdiği oral kolera aşılarıyla kolera salgınına karşı aşı kampanyası başlatılmıştı.