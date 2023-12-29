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Zara'da düzenlenen kermesle Filistin'e yardım gönderilecek - Son Dakika
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Zara'da düzenlenen kermesle Filistin'e yardım gönderilecek

Sivas'ın Zara ilçesinde, Zara Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İHH ve Kızılay Zara Temsilcilikleri işbirliğinde düzenlenen 'Büyük Filistin Kermesi'nde toplanan 277 bin 100 lira nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.

Zara\'da düzenlenen kermesle Filistin\'e yardım gönderilecek
29.12.2023 - 10:25,
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Sivas'ın Zara ilçesinde Filistin'e destek amacıyla "Büyük Filistin Kermesi" düzenlendi.

Zara Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Müftülüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, İHH ve Kızılay Zara Temsilcilikleri işbirliğinde iki gün süren "Büyük Filistin Kermesinde" toplanan nakdi yardım Filistin'e gönderilecek.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kaymakam Enes Emircan Buyuran, "Düzenlenen kermeste iki günde 277 bin 100 lira nakdi yardım toplandı. Elde edilen yardım geliri tertip komitesi tarafından ilgili banka hesabına yatırıldı. Emeklerinden dolayı tertip komitesine ve duyarlılıklarından dolayı bağışçılara teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Zara'da düzenlenen kermesle Filistin'e yardım gönderilecek - Son Dakika
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