Zararlı İçeriklere Karşı DUY Projesi

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının, çocukları ve gençleri zararlı içeriklerden korumak amacıyla hayata geçirdiği "Çocuk İçin Dost Uygulamalar" (DUY) internet sitesi ve ihbar hattı ile bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, geliştirdiği projelerle çocukları her türlü tehlikeden ve zararlı içeriklerden korumak için önemli çalışmalar yürüten Bakanlık, ailelerin çocuklar için zararlı olduğunu düşündüğü içerikleri bildirebilmeleri için "DUY" internet sitesi ve ihbar hattını oluşturdu.

Site üzerinden ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sayfasından ulaşılabilen ihbar hatlarına gelen bildirimler, 7 gün 24 saat esasına göre değerlendiriliyor.

Çocuğun psikososyal gelişimini olumsuz etkileyeceği değerlendirilen içeriklere dair kimlik ve adres tespitine ihtiyaç duyulması halinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile irtibata geçilirken, RTÜK ile de yayınlanan dizi ve filmlerde çocukların sosyal, duygusal, psikolojik olarak olumsuz etkileneceği değerlendirilen içeriklere yönelik çalışmalar yapılıyor.

En çok siber zorbalık, akran zorbalığı, dijital bağımlılık ve çocuğa yönelik şiddet konuları nedeniyle başvuru yapılan internet sitesi ve ihbar hattı sayesinde bugüne kadar 2 bin 394 içerik hakkında işlem yapıldı. Söz konusu içerikler, gerekli süreçlerin başlatılması amacıyla ilgili kurumlara iletildi.