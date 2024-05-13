ZBEÜ Rektörü Özölçer: "Hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferlerisiniz" - Son Dakika
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ZBEÜ Rektörü Özölçer: "Hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferlerisiniz"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında Rektör İsmail Hakkı Özölçer, hemşirelere teşekkür etti ve onların hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferleri olduğunu belirtti. Programda ayrıca hemşirelik mesleğinin önemi ve geleceği üzerine konuşmalar yapıldı.

13.05.2024 15:45
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ZBEÜ Rektörü Özölçer: "Hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferlerisiniz"

ZONGULDAK - Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen kutlama programında konuşan Rektör İsmail Hakkı Özölçer, "Sabrın ve fedakarlığın timsaliyle hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferlerisiniz" dedi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İbni Sina Kampüsü'nde yer alan Sağlık Uygulamaları Merkezi Şebnem Kargı Konferans Salonu'nda kutlama programı düzenlendi. 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü ve 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

ZBEÜ Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Uzman Hemşire Vildan Kalkan Akyüz, bu yıl Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından 'Hemşirelerimiz Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü' temasıyla kutlamaların yapıldığını ifade etti. Akyüz, "Bugünü onurlandırmak için Uluslararası Hemşireler Konseyi ve dünyanın dört bir yanındaki ulusal hemşirelik dernekleri evrensel sağlık kavramı ve sağlık için sağlığın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hemşireleri kutlamayı ve gelecekteki yönünü çizmek için birlikte çalışmayı sürdürüyorlar. Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından 2024 yılı teması 'Hemşirelerimiz Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü' olarak belirlendi. Bugün geleceğe bakma ve hemşirelere sağlık hizmetleri için ne anlama geleceğini gösterme zamanı" dedi.

Türk Hemşireler Derneği'nin 91 yıllık geçmişiyle kutlamalara katıldığını hatırlatan Türk Hemşireler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Arife Ayaz "12-18 Mayıs Hemşireler Haftası 59 yıldır kutlanmakta. Biz de ülke olarak bunu kutluyoruz. 91 yıllık geçmişiyle Türk Hemşireler Derneği bu konuda her yıl tüm ülke çapında bu kutlamalara katılıyor. Uluslararası Hemşireler Konseyi'nin belirlediği konuyu işlemeye çalışıyoruz. Yıllardır sağlık hizmetlerinin önemini üstüne basa basa ve sağlık hizmetlerinin bir ekip işi olduğunu ve bu ekibin de en önemli; vazgeçilmez parçası olduğunu biz hemşireler olduğunu anlatmaya çalışıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı'nda gönüllü hemşirelik yapan Safiye Hüseyin Elbi'nin hikayesini katılımcılarla paylaşan ZBEÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Burak Bahadır, Elbi'nin Çanakkale'de Mehmetçiklere destek olduğunu anlattı. Bahadır, "Tarihin en kanlı savaşlarından biri olan Çanakkale'de Mehmetçiklere sürekli destek olan Safiye Hüseyin Elbi. Elbi, İngiltere'de deniz ataşeliği yapan Ahmet beyin kızıdır. Avrupa'da öğrenimini tamamladıktan sonra savaşta yaralanan askerlerimize yardım için kurulan Kızılay'ın açtığı kurslardan 1912 yılında mezun olan ilk hemşirelerimizdendir" dedi. Hemşireler Haftası'nı kutlayan Bahadır, "Yüreğinde hisseden, bilgisiyle hayat veren. Değerli hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü ve Hemşirelik Haftası'nı en içten dileklerimle kutluyorum" şeklinde konuştu.

Covid-19 salgını sonrası sağlık bakım sisteminde yaşanan değişikliklere dikkat çeken Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nurten Taşdemir, "Uluslararası Hemşireler Konseyi tarafından her yıl bir tema oluşturulmakta ve bu tema çerçevesinde hemşirelik mesleği, geleceği ve sorunlarına yönelik problemlere vurgu yapılmaktadır. Özellikle son yaşadığımız sağlık sektöründeki değişimler, Covid19 salgını sonrası değişen sağlık bakım sistemleri, sağlık bakım sisteminin önemini vurgulamaktadır. Bu amaçla bu yıl Uluslararası Hemşirelik Konseyi tarafından belirlenen tema 'Hemşirelerimiz Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü.' Konsey hepimize bu yıl için hemşirelik mesleğinin bilgilendirilmesi ve toplumsal katkının arttırılmasında bir yol çiziyor" diye konuştu.

Hemşirelerin hastalara bakım, danışmanlık gibi hizmetler sunduğunu; bakım planıyla tedavi ve taburculuk sürecini yönettiğini ifade eden Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Koçak da şöyle dedi:

"Her yıl farklı temalar dikkat çeken Uluslararası Hemşireler Konseyi 2024 yılı temasını 'Hemşirelerimiz Geleceğimiz, Bakımın Ekonomik Gücü' olarak belirlemiştir. Hemşirelerimiz hastalara bakım hizmeti verir, danışmanlık hizmeti sunar, bakım planıyla tedavi ve taburculuk süreci yönetir. Tıbbi hatalı uygulamalara karşı farkındalık sahibidir. Sağlık kurumlarında yönetici olarak görev yaparlar. Bu görev ve yetkilerle birlikte hemşireler sağlık bakımının ekonomisiyle doğal olarak etkileşim halindedir. Bu noktada konseyin de belirttiği gibi hemşirelerin görev, yetki ve sorumluluklarıyla bakımın ekonomisi arasında yakın bir ilişki bulunmaktadır."

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nin hem Türkiye'nin hem de uluslararası akademik camianın yarınlarına etkin bir rol model olduğunu söyleyen ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, sağlık kampüsündeki birimlerin de yoğun bir çalışma temposu sergilediğine vurgu yaptı.

Hemşirelerin, sağlık hizmetlerinin en önemli faktörleri olduğunu belirten Özölçer, "Üniversitemizin 100. Yılını kutladığı 2024 yılı içinde bütün akademik birimlerimiz gibi sağlık kampüsümüzdeki birimlerimiz de yoğun bir çalışma temposu sergiliyor. Tüm bu nitelikli ve çözüm odaklı çalışmalarla üniversitemiz hem ülkemizin geleceğine hem de uluslararası akademik camianın yarınlarına etkin ve yetkin bir rol model olmaktadır. Bugün burada sağlık alanının en değerli unsurlarından biri olan çok kıymetli hemşirelerimizin ve hemşire adayı değerli öğrencilerimizin müstesna gününü kutlamak için bir arada bulunmaktayız. Sağlık hizmetlerinin en önemli faktörleri olan hemşireler sadece nitelikli yetiştirilmiş meslek erbabı değil aynı zamanda insani duyguların en derin kavramlarını ifade eden merhametin, sabrın ve fedakarlığın timsaliyle hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferlerisiniz" ifadelerini kullandı.

Kutlama programı konuşmaların ardından meslekte emekli olan bir hemşireye plaket takdimi, 20 yılını dolduran, yüksek lisansını sürdüren, hemşirelere plaket ve belge takdiminin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ZBEÜ Rektörü Özölçer: 'Hastaların kalbine dokunan mukaddes sağlık neferlerisiniz' - Son Dakika

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