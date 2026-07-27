Zbigniew Ziobro'nun ABD'ye İadesi İstendi - Son Dakika
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Zbigniew Ziobro'nun ABD'ye İadesi İstendi

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Polonya, eski Adalet Bakanı Ziobro'nun ABD'den iadesi için 26 suçlama ile başvurdu.

PRİŞTİNE (AA) – Polonya makamları, hakkında 26 suçlama yöneltilen eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'nun ülkeye iadesi için hazırlanan başvuruyu diplomatik yolla ABD'ye gönderdi.

Polonya Ulusal Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek aracılığıyla ABD'ye gönderilen başvurunun Adalet Fonu'nun yönetimi, dağıtımı ve mali kaynaklarının kullanımına ilişkin usulsüzlükler hakkında yürütülen soruşturma kapsamında hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada, soruşturmada toplanan deliller doğrultusunda Ziobro'nun 26 suç işlemiş olabileceğine dair yeterli şüphe bulunduğu kaydedildi.

Ziobro'nun Polonya'dan ayrılması nedeniyle gözaltına alınamadığına işaret edilen açıklamada, bunun üzerine mahkemenin 5 Şubat'ta hakkında geçici tutuklama kararı verdiği, kararın 3 Temmuz'da kesinleştiği bildirildi.

Ziobro'nun halen ABD'de bulunduğunun tespit edilmesi üzerine hazırlanan iade talebinin, mahkemenin değerlendirmesi doğrultusunda 26 suçtan 19'unu kapsadığı, 7 suçun ise yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle başvuru dışında bırakıldığı ifade edildi.

Açıklamada, başvurunun gerekli belgelerle birlikte diplomatik yoldan ABD'nin yetkili makamlarına sunulmak üzere Polonya'nın Washington Büyükelçiliğine gönderildiği vurgulandı.

Ziobro, ABD'ye gitmişti

Soruşturmayı yürüten savcılar, Hukuk ve Adalet Partisinin (PiS) 2015-2023'te iktidarda olduğu dönemde adalet bakanı olarak görev yapan Ziobro'nun suç mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet programı olan Adalet Fonu'ndan yaklaşık 150 milyon zlotinin (yaklaşık 34 milyon avro) kötüye kullanıldığı iddia edilen bir "organize suç örgütü" kurup yönettiğini öne sürüyor.

Macaristan tarafından ocak ayında siyasi sığınma hakkı verilen Ziobro, Macaristan'daki hükümet değişikliğinin ardından mayıs ayında bu ülkeden ayrılarak İtalya üzerinden ABD'ye gitmişti.

Öte yandan, Polonya'da 2019-2023 yıllarında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye de "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Diplomasi, Polonya, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zbigniew Ziobro'nun ABD'ye İadesi İstendi - Son Dakika

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