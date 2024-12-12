Zecurion\'dan 2025 İçin Siber Güvenlik Öngörüleri

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AMERİKA merkezli bilgisayar güvenlik hizmetleri sunan Zecurion, güvenliği güçlendirme ve riskleri minimize etme stratejilerine odaklanarak 2025'e yönelik beş öngörüde bulundu.

Şirket tarafından paylaşılan 5 öneride yer alanlar şöyle:

"ChatGPT ve Google Gemini gibi üretken yapay zeka (AI) araçları, üretkenlikte devrim yaratırken yeni güvenlik açıklarını da beraberinde getiriyor. AI platformlarına girilen veriler yanlışlıkla depolanabilir, yeniden kullanılabilir ve yetkisiz erişime maruz kalabilir. İşte bu sebeple kurumların, güçlü AI kullanım politikalarını devreye alması ve çalışanlarını bu araçlarla etkileşimde hassas bilgileri paylaşmamaları konusunda bilinçlendirmesi kritik önem taşıyor.

"Siber suçluların yapay zekayı kullanarak saldırıları otomatikleştirmesi, kimlik avı kampanyaları ve deepfake içerikler oluşturması gibi durumların, 2025'te veri ihlali riskini daha da artırması bekleniyor. Zecurion, yapay zekanın güvenli şekilde benimsenmesi için kurumsal onaylı AI çözümlerine geçilmesini ve kapsamlı veri koruma önlemlerinin uygulanmasını öneriyor.

"Veri Güvenliği Duruş Yönetimi (DSPM), günümüzün bulut odaklı dünyasında hassas verilerin korunmasında kritik bir siber güvenlik stratejisi olarak öne çıkıyor. Gerçek zamanlı veri keşfi, sınıflandırma ve otomatik düzeltme yeteneklerini bir araya getiren DSPM, kuruluşların güvenlik açıklarını proaktif ve etkili bir şekilde yönetmelerine olanak tanıyor. Veri ihlallerini önlemek ve güvenlik duruşunu güçlendirmek isteyen kurumlar için DSPM çözümlerine olan ihtiyaç, önümüzdeki dönemde giderek artacak. Zecurion, DSPM'nin işlevselliğini, Hizmet Olarak Altyapı (IaaS), Hizmet Olarak Platform (PaaS) ve Hizmet Olarak Yazılım (SaaS) ortamlarında veri güvenliğine benzersiz bir görünürlük sunan kendi Veri Merkezli Denetim ve Koruma (DCAP) çözümlerine benzetiyor. Kurumlar veri ihlallerini önlemeyi ve güvenlik duruşlarını güçlendirmeyi hedefledikçe DSPM çözümlerine duyulan ihtiyacın da artacağı belirtiliyor.

"Hibrit çalışma ortamlarının norm haline gelmesiyle, kimliklerin tehlikeye atılması ve kimliğe bürünme saldırılarının artacağı öngörülüyor. Siber suçluların, finansal dolandırıcılık, kimlik hırsızlığı ve sistemlere yetkisiz erişim için çalıntı kimlik bilgilerini her zamankinden daha fazla kullanmaları bekleniyor. Bu tehditle mücadele etmek için Zecurion, kimlik tabanlı tehditlerin tespit ve önlenmesinde çok faktörlü kimlik doğrulama, güçlü erişim kontrolleri ve sürekli izleme gibi yöntemlerin benimsenmesini öneriyor.

"Geleneksel güvenlik duvarları, modern siber güvenlik tehditlerine karşı artık yetersiz kalıyor. Bu bağlamda 2025 yılında Yeni Nesil Güvenlik Duvarları (NGFW'ler), derin paket denetimi, izinsiz giriş önleme ve gelişmiş tehdit istihbaratını bir araya getiren yetenekleriyle siber savunmada kritik bir rol oynayacak. Zecurion, sıfırıncı gün tehditleri ve kötü amaçlı yazılımlara karşı üstün koruma sağlayan yenilikçi NGFW çözümünü piyasaya sunmayı hedefliyor."

Zecurion CEO'su ve Kurucu Ortağı Alexey Raevsky konuyla ilgili, "Siber suçlular, sosyal mühendislik tekniklerini ve çalıntı kimlik bilgilerinden yararlanma yöntemlerini sürekli geliştiriyorlar. Bu da kimlik koruma stratejilerini güçlendirmeyi kurumlar için hayati bir öncelik haline getiriyor. İç tehditler, siber güvenlik dünyasında en sık göz ardı edilen risklerden biri olmaya devam ediyor. Zecurion'un kapsamlı içeriden tehdit koruma çözümleri, kullanıcı davranışını ve veri erişimini gerçek zamanlı olarak izleyerek kazara ya da kötü niyetli ihlalleri önlemeye yardımcı oluyor. Bir içeriden tehdidin siber güvenlik krizine dönüşmesini beklemeyin. Proaktif çözümler hayati önem taşıyor" dedi.