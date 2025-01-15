Zehirlenme Vakası: Kumpir Yedikten Sonra Hayatını Kaybeden Servet Polat'ın Ölümüyle İlgili İşletme Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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Zehirlenme Vakası: Kumpir Yedikten Sonra Hayatını Kaybeden Servet Polat'ın Ölümüyle İlgili İşletme Sahibi Tutuklandı

Zehirlenme Vakası: Kumpir Yedikten Sonra Hayatını Kaybeden Servet Polat\'ın Ölümüyle İlgili İşletme Sahibi Tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde, kızı ve torunu ile kumpir yedikten sonra zehirlenerek hayatını kaybeden 60 yaşındaki Servet Polat'ın ölümü üzerine işletme sahibi tutuklandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

15.01.2025 22:48  Güncelleme: 22:49
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İZMİR'in Buca ilçesinde, kızı ve torunu ile yediği kumpirden zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Servet Polat'ın (60) ölümüne ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.

Olay, 28 Aralık'ta meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat'ın 30 Aralık günü saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.

Öte yandan, N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları da öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Zehirlenme Vakası: Kumpir Yedikten Sonra Hayatını Kaybeden Servet Polat'ın Ölümüyle İlgili İşletme Sahibi Tutuklandı - Son Dakika

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