İZMİR'in Buca ilçesinde, kızı ve torunu ile yediği kumpirden zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürülen Servet Polat'ın (60) ölümüne ilişkin gözaltına alınan iş yeri sahibi tutuklandı.
Olay, 28 Aralık'ta meydana geldi. Servet Polat, beraberinde kızı Bahar Zeyrek ve 11 yaşındaki torunu Gökhan Zeyrek ile Buca ilçesi Efeler Mahallesi'nde bulunan bir işletmede kumpir yedi. Kusma ve ishal nedeniyle rahatsızlanan aile Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Servet Polat'ın 30 Aralık günü saat 04.00'te evinde ölü bulunması üzerine İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan işletme sahibi N.D., çıkarıldığı hakimlikçe 'taksirle öldürme' suçundan tutuklandı.
Öte yandan, N.D.'nin işlettiği iş yerinden kumpir yedikten sonra rahatsızlandığını belirten 4 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldukları da öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Zehirlenme Vakası: Kumpir Yedikten Sonra Hayatını Kaybeden Servet Polat'ın Ölümüyle İlgili İşletme Sahibi Tutuklandı - Son Dakika
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