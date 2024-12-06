Zehra Yıldız Anısına Konser Düzenlenecek

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HEİDELBERG Operası'nda temsilinin ardından geçirdiği beyin kanamasıyla yaşama veda eden, ünlü soprano Zehra Yıldız, vefatının 27'inci yılında, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ve Kültür Koleji Vakfı sponsorluğunda Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde düzenlenecek konserle anılacak.

İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezinde 11 Aralık Çarşamba saat 19.00'da düzenlenecek konserin tüm geliri, Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'na bağışlanacak. Genç yetenekleri desteklemek üzere, Zehra Yıldız adına kurulan Vakfın düzenlediği konserde, operanın genç yetenekleri sahne alacak.

1994-1995 sezonunda Kültür Bakanlığı tarafından 'Yılın En Başarılı Kadın Opera Sanatçısı' unvanını alan, 1995- 1996 yılında Almanya'da oynadığı 'Uçan Hollandalı' operasındaki Senta rolü ile ünlü 'OpernWelt' dergisinde yılın en başarılı sanatçıları arasında yer alan Yıldız, 12 Aralık 1997'de Heidelberg Operası'nda temsilinin ardından geçirdiği beyin kanamasıyla yaşama veda etmişti.