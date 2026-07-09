Zelenski Ankara'da Ukraynalı çocukları ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Zelenski Ankara'da Ukraynalı çocukları ziyaret etti

09.07.2026 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olenna Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi. Zelenski, Ukraynalı çocuklara sağlanan destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye, Ukraynalı çocukları savaşın dehşetlerinden korudu ve onlara güvenlik ile şefkat verdi" dedi.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olenna Zelenski, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret ederek savaş nedeniyle Türkiye'ye getirilen Ukraynalı çocuklarla bir araya geldi. Zelenski, Ukraynalı çocuklara sağlanan destek nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, "Türkiye, Ukraynalı çocukları savaşın dehşetlerinden korudu ve onlara güvenlik ile şefkat verdi" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olenna Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da bulunduğu sürede Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyart ederek, Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'ye gelen Ukraynalı çocuklar ile tanıştığını bildirdi.

Olenna Zelenski, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de, 2022 yılında, savaşın zaten yaşandığı bir dönemde Odessa'daki 'Güneş' çocuk yuvasından tahliye edilebilen Ukraynalı çocuklar ile tanışmaktan mutluluk duydum. Bu önemli destek için First Lady Emine Erdoğan'a minnettarım. O dönemde, kurumun 34 yetiştirdiği çocuk Türkiye'de güvenli bir sığınak buldu. Bugün, bunlardan 29'u Ukraynalı aileler buldu, çoğunlukla Türkiye'de yaşayanlar ve yeni bir hayata başladılar. Beş çocuk ise, onlar için oluşturulan alanda yaşamaya devam ediyor: eğitim alıyorlar, rehabilitasyon görüyorlar ve bir aile hayali kuruyorlar. Türkiye'ye, bu yıllar boyunca desteğinin Ukraynalı çocukları savaşın dehşetlerinden koruduğu ve onlara güvenlik ile şefkat verdiği için minnettarım."

Olenna Zelenski'ye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş eşlik etti.

Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Volodimir Zelenskiy, Emine Erdoğan, Eryaman, Türkiye, Güncel, Ankara, Çocuk, Nato, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenski Ankara'da Ukraynalı çocukları ziyaret etti - Son Dakika

Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef’e ulaştı Hamaney için veda törenleri devam ediyor: Naaşı bugün Necef'e ulaştı
Belçika’dan ABD’ye net mesaj: NATO’nun 5. maddesi gündeme geldi Belçika'dan ABD'ye net mesaj: NATO'nun 5. maddesi gündeme geldi
İstanbul’daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı İstanbul'daki restoranlarda müşterilerin çantasını çalan çocuk hırsız yakalandı
Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı Emine Erdoğan NATO liderlerinin eşlerini ağırladı
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
Emekliler merakla bekliyordu İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim Emekliler merakla bekliyordu! İşte zamlı maaşların ödeneceği takvim

10:21
Rusya’dan NATO’ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
Rusya'dan NATO'ya sert uyarı: Bu kararlar dünyayı felakete sürükleyebilir
10:15
NATO Zirvesi’nde kararlar alındı, imzalar atıldı Türkiye için yeni dönem başlıyor
NATO Zirvesi'nde kararlar alındı, imzalar atıldı! Türkiye için yeni dönem başlıyor
09:36
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
Zirvenin yıldızı İzlanda Başbakanı oldu! Son paylaşımına Türklerden yorum yağıyor
09:31
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
İran: ABD saldırılarında 14 kişi hayatını kaybetti, 78 kişi yaralandı
08:42
Ankara’dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere’de yeniden değiştirdi
Ankara'dan eski uçakla ayrıldı, İngiltere'de yeniden değiştirdi
08:13
Trump’tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Trump'tan F-35 için U dönüşü gibi açıklama: Henüz tamamen karar vermedim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2026 10:55:09. #7.13#
SON DAKİKA: Zelenski Ankara'da Ukraynalı çocukları ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.