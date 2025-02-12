Zelenskiy: ABD Desteği Olmadan Güvenlik Sağlanamaz - Son Dakika
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Zelenskiy: ABD Desteği Olmadan Güvenlik Sağlanamaz

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD desteğinin önemini vurguladı ve Avrupa'nın yeterli olamayacağını belirtti.

12.02.2025 00:46
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'ya desteğini çekmesi halinde Avrupa'nın tek başına bu boşluğu dolduramayacağı uyarısında bulundu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki başkanlık binasında İngiliz "The Guardian" gazetesine mülakat verdi.

Ukraynalı lider, Avrupa'nın Amerikalılar olmadan güvenlik garantisi verebileceğini dile getirenlerin olduğunu, ancak kendisinin buna katılmadığını belirterek, "ABD'siz güvenlik garantileri gerçek güvenlik garantileri değildir." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, ülkesinin müzakereye hazır olduğunu, ancak Ukrayna'nın bunu "güçlü pozisyondan" yapmasını istediğini ve Trump'ı ikna etmek için Amerikan şirketlerine kazançlı yeniden inşa sözleşmeleri ve yatırım imtiyazları teklif edeceğini söyledi.

Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna'yı kurtarmak için bize yardım edenler, Ukraynalı işletmelerle birlikte kendi işletmeleriyle Ukrayna'yı yenileme şansına sahip olacaklar. Tüm bunları ayrıntılı olarak konuşmaya hazırız." diye konuştu.

"Ortaklarımıza yatırım yapmaları için olanaklar sunacağız"

Zelenskiy, ülkesinin Avrupa'daki en büyük uranyum ve titanyum rezervlerine sahip olduğunu ve bu rezervlerin Rusya'nın elinde olmasının ve potansiyel olarak Kuzey Kore, Çin veya İran ile paylaşılmasının "ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığını" kaydetti.

Bu bağlamda, Ukrayna'nın ortaklarına yönelik birtakım teşviklerde bulunacaklarına işaret eden Zelenskiy, "Sadece güvenlikten değil, aynı zamanda paradan da bahsediyoruz. Ortaklarımıza yatırım yapmaları için daha önce var olmayan olanaklar sunabileceğimiz değerli doğal kaynaklar... Bizim için istihdam, Amerikan şirketleri için kar yaratacak." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, ABD'nin askeri desteğinin devam etmesinin Ukrayna'nın güvenliği için çok önemli olduğunu vurgulayarak, buna ABD yapımı Patriot hava savunma sistemlerini örnek verdi.

Volodimir Zelenskiy, "Bizi her türlü füzeye karşı sadece Patriotlar koruyabilir, sadece Patriotlar. Başka (Avrupa) sistemleri de var ama tam koruma sağlayamıyorlar. Dolayısıyla, bu küçük örnekten bile ABD olmadan güvenlik garantilerinin tam olamayacağını görebilirsiniz." diye konuştu.

Ukrayna lideri, Trump yönetiminin ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) yardımlarını kesme kararına ilişkin de şunları söyledi:

"Bazı programların dondurulmuş olmasından şikayet edecek değiliz çünkü bizim için en önemli şey askeri yardım ve bu korunmuş. Bunun için minnettarım... Eğer Amerikan tarafının insani yardım misyonunu sürdürme imkanı ve arzusu varsa, biz buna tamamen varız. Eğer yoksa, o zaman bu durumdan kendi çıkış yolumuzu buluruz."

"Bir toprağı diğeriyle takas edeceğiz"

Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, ateşkes anlaşmasının ardından Ukrayna'ya konuşlandırılabilecek Avrupa barış gücü fikrine ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Bu olası misyonun ancak geniş çapta konuşlandırılması halinde işe yarayacağını söyleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Emmanuel'in fikrine gelince, eğer bu (güvenlik garantisinin) bir parçasıysa evet. Eğer 100-150 bin Avrupalı asker olacaksa evet, ancak o zaman bile bize karşı olan Rus ordusuyla aynı seviyede asker bulundurmuş olmayız. Size karşı açık olacağım. Birleşmiş Milletler (BM) birliklerinin ya da benzer bir şeyin tarihte hiç kimseye gerçekten yardımcı olduğunu düşünmüyorum. Bugün bu fikri gerçekten destekleyemeyiz. Güvenlik garantisinin bir parçası olması halinde bir (barış gücü) birliğinden yanayız ve ABD olmadan bunun imkansız olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim."

Zelenskiy, ABD Başkanı Trump'nın, Ukrayna ve Rusya'yı müzakere masasına oturtmayı başarması durumunda, Rusya'ya doğrudan toprak takası teklif etmeyi planladığını ve Kiev'in 6 ay önce sürpriz saldırı başlatmasından bu yana Rusya'nın Kursk bölgesinde elinde tuttuğu topraklardan vazgeçeceğini söyledi.

"Bir toprağı diğeriyle takas edeceğiz." diyen Zelenskiy, ancak ülkesinin bunun karşılığında Rus işgali altındaki toprakların hangi kısmını isteyeceğini bilmediğini de ifade etti. Zelenskiy, "Bilmiyorum, göreceğiz. Ancak tüm topraklarımız önemli, öncelik yok." ifadesini kullandı.

"Bu güven eksikliği Rusya'ya güven verdi"

Zelenskiy, "eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tarihe Ukrayna'nın kurtarılmasına yardım eden adam olarak mı yoksa Putin'in meydan okumasına çok yavaş yanıt veren adam olarak mı geçeceğini düşündüğü" sorusuna, gülerek şu aşamada bunu söylemenin "çok zor" olduğu yanıtını verdi.

Biden'ın, Ukrayna'ya silah sağlama konusundaki ilk başlardaki isteksizliğini eleştiren Zelenskiy, "Bu güven eksikliği Rusya'ya güven verdi." ifadesini kullandı. Buna karşın, Zelenskiy, Ukrayna'nın daha sonra gelen tüm yardımlar için minnettar olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, tam değerlendirmenin ancak zamanla ortaya çıkacağına işaret ederek, "Tarih gösteriyor ki bilmediğiniz pek çok şey var. Perde arkasında neler oldu, hangi pazarlıklar yapıldı... Bugün her şeyi tanımlamak zor çünkü her şeyi bilmiyoruz. Daha sonra öğreneceğiz, her şeyi bileceğiz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: ABD Desteği Olmadan Güvenlik Sağlanamaz - Son Dakika

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