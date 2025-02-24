Zelenskiy: Barış ve NATO için istifaya hazırım - Son Dakika
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Zelenskiy: Barış ve NATO için istifaya hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış ve NATO üyeliği karşılığında istifa etmeye hazır olduğunu belirtti.

24.02.2025 11:20
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KİEV, 24 Şubat (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Ukrayna'ya barışın gelmesi ve ülkenin NATO'ya kabul edilmesi karşılığında görevinden ayrılmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'da barış olursa ve benim istifa etmem gerçekten gerekirse ben istifaya hazırım. Bu koşullar gerçekleşirse NATO'ya üyelik karşılığında istifa ederim. Hem de hemen" dedi.

Zelenskiy, ekonomik güvenlik güvencesi olarak Avrupa Birliği'ne üyelik ve Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmemesi halinde 800.000 kişilik bir Ukrayna ordusunun dışarıdan finanse edilmesi gibi alternatif güvenlik garantileri aradıklarını belirtti.

Zelenskiy, ABD ile yapılacak maden anlaşmasında Ukrayna için net güvenlik garantileri konusunda ısrarcı olacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Zelenskiy: Barış ve NATO için istifaya hazırım - Son Dakika

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