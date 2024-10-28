Zelenskiy'den Modi'ye Güven Mesajı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesinde "etkili olabileceğini" söyledi.

Zelenskiy, The Times of India gazetesine verdiği demeçte, Modi'nin, Rusya'yı müzakere masasına getirebileceği mesajını verdi.

Görüşmelerin Hindistan'da yapılabileceğine işaret eden Zelenskiy, "Modi, Ukrayna savaşının sona ermesinde etkili olabilir." diyerek bu etkinin, Modi'nin herhangi bir çatışmanın çözümündeki değerini gösterdiğini söyledi.

Zelenskiy, ekonomisinin ve ucuz enerji kaynaklarının bloke edilmesi gibi şekillerde Rusya üzerinde baskı kurulabileceğine dikkati çekti.

Hindistan, Batılı ülkelerinin Ukrayna'ya taraf olduğu savaşta Rusya'yı doğrudan eleştirmekten kaçınırken savaşın sona ermesi için sık sık diplomasi ve diyalog çağrıları yapıyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi temmuzda Rusya'ya yaptığı ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "sevgili dost" hitabında bulunmuştu. Ancak Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Modi'nin Rusya ziyaretine tepki göstermişti.

Modi ağustos ayında ise Ukrayna'yı ziyaret etmişti.

Modi, en son Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen BRICS Liderler Zirvesi'nde Putin ile bir araya gelmişti.

Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini belirten Modi, bu konuda gerekli yardımı sağlamaya hazır olduklarını bildirmişti.