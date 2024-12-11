Zelenskiy'den Orban'a Tepki - Son Dakika
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Zelenskiy'den Orban'a Tepki

Zelenskiy, Orban'ın Putin ile görüşmesini eleştirerek Ukrayna'nın görüşmelerde yer alması gerektiğini vurguladı.

11.12.2024 21:16
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ülkesini ilgilendiren konular hakkında telefon görüşmesi yapmasına tepki gösterdi, Macar lider ise "barış için çaba sarf ettiği" yanıtını verdi.

Zelenskiy, X hesabından yaptığı paylaşımda Orban'ın Putin ile Ukrayna'daki durum hakkında yaptığı telefon görüşmesini eleştirerek Kiev'in devam eden savaşla ilgili her türlü görüşmenin parçası olması gerektiğini ifade etti.

Ukraynalı lider, "Viktor Orban'ın en azından Moskova'daki (Beşşar) Esed'i arayıp bir saatlik derslerini dinlemeyeceğini umuyoruz. Gerçek barışa ve güvenliğe ulaşmanın ABD'nin kararlılığını, Avrupa'nın birliğini ve tüm ortakların BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine sarsılmaz bağlılığını gerektirdiği kesinlikle açıktır." ifadelerini kullandı.

Orban'a eleştiriler yönelten Zelenskiy, "Hiç kimse birlik pahasına kişisel imajını güçlendirmemeli, herkes ortak başarıya odaklanmalıdır." mesajını paylaştı.

Zelenskiy ayrıca, "gerçek barışı sağlamak adına doğru ve güçlü çözümler bulmak için" birlikte çalıştığı ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ve Avrupalı liderlere teşekkür etti.

Orban ise Zelenskiy'nin sosyal medya paylaşımını alıntılayarak, "Macaristan'ın AB dönem başkanlığının sonunda barış için yeni çabalar sarf ettik. Noel ateşkesi ve geniş çaplı esir değişimi önerdik. Başkan Zelenskiy'nin bugün bunu açıkça reddetmesi ve dışlaması üzücü. Biz elimizden geleni yaptık." ifadesini kullandı.

Orban ve Putin'in bugün Ukrayna ve Suriye'deki durumu görüşmek üzere telefon görüşmesi yaptığı bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Orban'a Tepki - Son Dakika

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