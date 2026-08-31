Zelenskiy'den Trump Temsilcileri ile Görüşme Sonrası Açıklama - Son Dakika
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Zelenskiy'den Trump Temsilcileri ile Görüşme Sonrası Açıklama

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Zelenskiy, ABD temsilcileri ile görüşmesinin ardından 'Eylülde çok şey değişebilir' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile yaptığı görüşmenin ardından, "Eylülde çok şey değişebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, akşam saatlerinde yayımladığı görüntülü mesajında, Witkoff ve Kushner ile Ukrayna'daki cephe hattındaki durumu ve Rusya'nın saldırılarını ele aldıklarını belirtti.

ABD'li temsilcilerin Rus tarafıyla görüşmelere hazırlandığını aktaran Zelenskiy, Washington yönetiminin Moskova'yı savaşı sona erdirmeye teşvik etmek için atabileceği adımların önem taşıdığını ifade etti.

Ukrayna ve ortak ülkelerin istihbarat verilerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşı sürdürmek istediğine işaret ettiğini aktaran Zelenskiy, Rus toplumunun büyük bölümünün çatışmaların mevcut temas hattında sona ermesini kabul edebileceğini savundu.

ABD temsilcilerinin Rusya ile yapacağı temasların sonuçlarının görülmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, "Eylülde çok şey değişebilir. İnsanları, hayatları ve barışı korumak için ortaklarımızla birlikte her şeyi yapmalıyız." ifadesini kullandı.???????

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Dış Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zelenskiy'den Trump Temsilcileri ile Görüşme Sonrası Açıklama - Son Dakika

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