Zelenskiy: Drujba Boru Hattına Saldırı Rusya'dan

24.02.2026 20:53
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Drujba boru hattına saldırının Rusya tarafından yapıldığını belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Avrupa'ya Rus petrolü taşıyan "Drujba" boru hattına yönelik saldırının Rusya tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının 4. yıl dönümü vesilesiyle Kiev'de temaslarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Avrupalı yetkililer ile görüşmesinde Rusya'ya yönelik yaptırımları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Rus tankerlerini durdurmaya ve taşıdıkları petrole el koymaya imkan sağlayacak AB mevzuatındaki değişiklikleri görüştük. Bu mümkün." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, AB'nin Rusya'ya yönelik 20. yaptırım paketini onaylaması için çalışmaları sürdürdüğünü anımsatarak, "20. yaptırım paketinin güçlü ve etkili olmasını, en kısa sürede kabul edilmesini bekliyoruz." diye konuştu.

Zelenskiy, Macaristan'ın Ukrayna'ya yönelik 90 milyar avroluk AB kredisini bloke edebileceği yönündeki açıklamalarına da değindi.

Macaristan'ın, kendileri için kritik önem taşıyan "Drujba" boru hattına 27 Ocak'ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatının durdurulmasından sonra Ukrayna'yı, bu petrol sevkiyatının devam etmesine engel olmakla suçladığını anımsatan Zelenskiy, boru hattına saldırıyı Rusya'nın düzenlediğini belirtti.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, Rusya'nın saldırısı nedeniyle hasar gören boru hattıyla ilgili sorumluluk alamayacağını dile getirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın konu ile ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesi gerektiğini ifade eden Zelenskiy, "Orban, Putin'le görüşmeli. Belki de enerji konusunda bir ateşkes veya buna benzer bir konu hakkında konuşmalı." dedi.

Zelenskiy, ülkesinin AB ile entegrasyonu sürecinin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ukrayna, Ekonomi, Enerji, Güncel, Rusya, Son Dakika

