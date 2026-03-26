Zelenskiy: JEF Üyeliği İçin Hazırız

26.03.2026 16:18
Ukrayna, NATO'nun JEF'ine tam üye olmayı hedefliyor; Zelenskiy savunma işbirliği çağrısı yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'nun Ortak Sefer Gücü'nün (JEF) tam üyesi olmayı hedeflediklerini belirterek, "Deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak JEF'i daha da güçlendirmeye hazırız." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de gerçekleştirilen JEF toplantısına çevrim içi bağlanarak katılımcılara hitap ettiğini aktardı.

Ukrayna'nın JEF üyesi olmak istediğinin altını çizen Zelenskiy, "Hedefimiz, açık ve net. Ukrayna, JEF'in tam üyesi olmaya hazır. Deneyimlerimizi ve yeteneklerimizi kullanarak JEF topluluğunu daha da güçlendirmeye hazırız." açıklamasında bulundu.

JEF'in, Ukrayna'ya "geliştirilmiş müttefik" statüsünü verdiğini belirten Zelenskiy, NATO'nun düzenlediği "Tarassis" gibi askeri tatbikatlara da katılmak istediklerine dikkati çekti.

Zelenskiy, Avrupa'nın, füze ve hava savunma sistemlerini kendisinin üretmesi gerektiğini savunarak, "Diğer müttefiklerin askeri-sanayi kompleksine güvenemeyiz." görüşünü paylaştı.

Avrupa'da bu yöndeki çalışmaların hızlandırılması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, "Bu imkanları oluştururken her gün Rus füzelerinden korunmaya ihtiyacımızın olduğunu lütfen unutmayın." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'nın, silah, önleyici dronlar ve radar gibi savunma sistemleri üretimi konusunda güçlü altyapıya sahip olduğunun altını çizerek, "Siz ise maddi imkanlara sahipsiniz. Tüm bunları daha da birleştirelim." çağrısında bulundu.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçlarına (İHA) karşı mücadele konusunda Körfez ülkelerine işbirliği teklif ettiklerini anlatan Zelenskiy, "Ekiplerimiz, ilk anlaşmaları hazırladı bile. Ukrayna, insansız hava araçlarının kullanımında dünyanın en büyük deneyimine sahip. Ukrayna'nın, Orta Doğu ve Körfez bölgesindeki güvenliğe katkı sağlaması, küresel güvenliği için de gerçek bir katkı olacak." görüşünü paylaştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Ukrayna, Savunma, Güncel, Nato, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
