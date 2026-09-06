Zelenskiy: Moskova'ya Hafta Sonu Ateşkesine Hazırız - Son Dakika
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Zelenskiy: Moskova'ya Hafta Sonu Ateşkesine Hazırız

Zelenskiy: Moskova\'ya Hafta Sonu Ateşkesine Hazırız
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD temsilcileriyle görüşmesinin ardından cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Moskova'ya saldırı yapmayacaklarını, Rusya'dan da Kiev için benzer adımlar beklediklerini duyurdu.

KİEV, 6 Eylül (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, müzakere sürecine dahil olan Rus kentlerine yönelik hava saldırılarında ateşkese hazır olduklarını duyurdu.

Zelenskiy cumartesi günü ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Şu andan itibaren cumartesi, pazar ve pazartesi günleri Moskova'ya saldırmaktan kaçınmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya'dan da Kiev için benzer adımlar beklediklerini kaydetti.

Interfax-Ukrayna haber ajansına göre Moskova'yı ziyaret eden Witkoff ve Kushner, pazar günü Kiev'e geçmeyi planlıyor.

Kaynak: Xinhua

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