Zelenskiy: Ukrayna Olmadan Görüşme İmkansız

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 15 Ağustos'ta düzenleyeceği görüşmeye ilişkin "Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek." dedi.

Zelenskiy, Kiev'de düzenlenen "Gençler Burada" konulu forumda yaptığı konuşmasında, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili son gelişmeleri de değerlendirdi.

ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in 15 Ağustos'ta Alaska'da savaşın sona erdirilmesiyle ilgili gerçekleştireceği görüşmeye değinen Zelenskiy, savaşın Ukrayna'da yaşandığını vurguladı.

Zelenskiy, Ukrayna olmadan bu tür görüşmede savaşın sona erdirilmesi ile ilgili bir anlaşmaya varılmasının imkansız olduğunu savunarak, "Ama Ukrayna olmadan Ukrayna hakkında konuşmak imkansız ve kimse bunu kabul etmeyecek. Bu nedenle, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı (Trump) ve Putin arasında görüşme ikili ilişkileri açısından kesinlikle önemli olabilir ancak biz olmadan Ukrayna hakkında hiçbir şeyi kabul edemezler." ifadelerini kullandı.

Müzakerelerin her halükarda liderler düzeyinde yapılması gerektiğini kaydeden Zelenskiy, savaşın sona ermesi için Trump ve Putin ile bir araya gelmek istediğini ve böyle bir görüşmenin yapılabileceğini söyledi.

Sınır geçişlerine yaş düzenlemesi

Zelenskiy, Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde ülkenin sınırından geçişlerine ilişkin yeni bir karar aldığını belirterek, "Şu anda sınır kapılarında 18 yaş sınırı var. Bu sınırın 22'ye çıkarılmasını öneriyorum. Böylece geçişlerde herhangi bir kısıtlama olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.