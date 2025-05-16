Zelenskiy ve Avrupa Liderleri Trump ile Görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve bazı Avrupa ülkelerinin liderlerinin, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırma hedefli İstanbul barış müzakereleri hakkında görüştüğü bildirildi.

Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) 6. Zirvesi kapsamında Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Polonya Başbakanı Donald Tusk, telefon üzerinden ABD Başkanı Trump ile ortak görüşme gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili Telegram hesabından açıklamada bulunan Zelenskiy, "İstanbul'daki toplantıyı görüştük. Ukrayna gerçek barış için en hızlı adımları atmaya hazırdır ve dünyanın güçlü bir duruş sergilemesi önemlidir." ifadelerini kullandı.

Savaşı sona erdirmek yönünde Rusya'nın koşulsuz ateşkesi kabul etmemesi durumunda Moskova'ya baskıyı artırma çağrısını yineleyen Zelenskiy, "Rusya'ya yönelik baskı, Rusya savaşı sona erdirmeye hazır olana kadar sürdürülmeli. Dünya çapında yardım eden herkese teşekkür ederim." dedi.