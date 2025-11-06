Zeray Apartmanı Davasında Savcıdan Cezalandırma Talebi

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı davasında savcı, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Taraflar mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2026 tarihine erteledi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Zeray Apartmanı B blokunun yıkılması sonucu 56 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ile fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ayrıca, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren hakkında açılan dava da ana dosyayla birleştirildi.

Dün Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, toplanan deliller ve bilirkişi raporunu dikkate alarak, 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Müştekiler ile taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 14 Ocak 2026 tarihine ertelendi.