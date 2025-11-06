Zeray Apartmanı Davasında Savcıdan Cezalandırma Talebi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Zeray Apartmanı Davasında Savcıdan Cezalandırma Talebi

06.11.2025 12:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Zeray Apartmanı davasında savcı, 11 sanığın bilinçli taksirle ölüme neden olmaktan ceza almasını istedi. Duruşma 14 Ocak 2026'ya ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Adana'da 6 Şubat depremlerinde yıkılarak 56 kişinin yaşamını yitirdiği Zeray Apartmanı davasında savcı, kamu görevlilerinin de aralarında bulunduğu 11 sanığın "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Taraflar mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre istedi. Mahkeme, duruşmayı 14 Ocak 2026 tarihine erteledi.

6 Şubat depremlerinde Adana'nın Çukurova ilçesinde bulunan Zeray Apartmanı B blokunun yıkılması sonucu 56 kişi hayatını kaybetti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, binayı inşa eden kooperatifin kurucularından Ali Şevik ile fenni mesul inşaat mühendisi Mustafa Çampınarı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Ayrıca, dönemin Seyhan Belediyesi İmar Müdürleri Alim Erdoğan, Fevzi Fikret Ünal ve Sevda Örün ile eski belediye çalışanı inşaat mühendisi Hüseyin Özü, büro personeli Abdullah Sancar, mimar Ayça Katlav, elektrik mühendisi Halil Yılmaz, makine mühendisi Ali Can Altınkılıç ve iskan komisyonu üyesi Mustafa Can Eren hakkında açılan dava da ana dosyayla birleştirildi.

Dün Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, toplanan deliller ve bilirkişi raporunu dikkate alarak, 11 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Müştekiler ile taraf avukatlarını da dinleyen mahkeme heyeti, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Duruşma, 14 Ocak 2026 tarihine ertelendi.

Kaynak: ANKA

Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeray Apartmanı Davasında Savcıdan Cezalandırma Talebi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarih verildi Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak Tarih verildi! Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 51 ilde 512 taşınmazını satacak
Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak Bakımevinden valiz dolusu para çıktı Doktordan 79 yaşındaki kadına korkunç tuzak! Bakımevinden valiz dolusu para çıktı
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye’nin Gazze’de olmasına karşı çıktı Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı
BBP lideri Mustafa Destici’den Demirtaş itirazı BBP lideri Mustafa Destici'den Demirtaş itirazı
Fenerbahçe’nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen maçı kamp kadrosu belli oldu
Derbiden günler sonra ortaya çıktı Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar Derbiden günler sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran ve yönetiminin taraftarla eğlendiği anlar

12:50
Fatih Erbakan’dan Bahçeli’nin “Öcalan“ önerisine ret
Fatih Erbakan'dan Bahçeli'nin "Öcalan" önerisine ret
12:34
Bakan Şimşek işareti verdi İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı
12:29
Suriyeli askeri öğrenciler TSK’da mı görev alacak Tartışma yaratan iddiaya yanıt
Suriyeli askeri öğrenciler TSK'da mı görev alacak? Tartışma yaratan iddiaya yanıt
11:33
Taraftarlar heyecanlı Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
Taraftarlar heyecanlı! Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk 8 ihtimali güncellendi
11:19
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
11:03
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Uyuyan kocasını üzerine kızgın yağ dökerek öldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2025 12:56:29. #7.11#
SON DAKİKA: Zeray Apartmanı Davasında Savcıdan Cezalandırma Talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.