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Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu - Son Dakika
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Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı'nda yapılan kazılarda, 1800 yıl öncesine ait ameliyat malzemeleri bulundu. Kazı çalışmalarında ortaya çıkan eserler gelecek yıl tamamlanması planlanan müzede sergilenecek.

19.12.2023 - 15:12,  Güncelleme: 15:14
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DİYARBAKIR'ın Çınar ilçesinde UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Roma İmparatorluğu'nun doğudaki son garnizonu olan, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı'nda yapılan kazılarda, 1800 yıl öncesine ait ameliyat malzemeleri bulundu.

Çınar ilçesindeki, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki, Roma İmparatorluğu'nun doğuda son garnizonu olan, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının devam ettiği 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi ve Mithras Kutsal Alanı'nda kazı çalışmaları sürüyor. Çalışmalarda, savaşlarda veya askeri eğitimde yaralanan savaşçıların tedavilerinde kullanılan 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu. Binlerce eserin gün yüzüne çıkarıldığını belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, alanda büyük bir ameliyathanenin de olduğuna belirterek, 'Zerzevan Kalesi kazı çalışmalarında bu yıl önemli bulgulara rastladık. Bunlardan en önemlisi yeni ortaya çıkardığımız ameliyat aletleridir. Burası bir Roma garnizonu. Lejyon birliğinden 1200 asker burada. Biz biliyoruz ki askerlerle birlikte hareket eden profesör doktorlar var. Burada birçok operasyonlar yapılıyor. Çünkü hem savaş zamanı yaralanmalar hem de antrenmanlar sıralarında yaralamalar oluyor. Burada büyük bir ameliyathane olmalı ki, bu aletler ameliyathaneye ait. Bu aletler kutsal alanda çıkarıldı. Bunlar küçük aletler ve 12 santimetredir. Aletlere bakıldığı zaman 2 tarafı da kullanılıyor. Zaman kısıtlığından dolayı ameliyathane aletleri 2 taraflı yapılıyor. Bir tarafı delmek için, diğer tarafı da spatul, yani deriyi kesmek ve kaldırmak için kullanılıyor. Ciddi yaralamalarda bu malzemeler kullanılıyor. Bunlar bronzdan yapılmış. Hem delici hem de kesici kısmının oldukça keskin olduğunu görüyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu malzemelerin kullanıldığı hastanede de ortaya çıkacaktır. Kazılar devam ettikçe bu aletlerden çok sayıda bulacağız. Amacımız operasyonların yapıldığı bu alanı ortaya çıkarmaktır' dedi.

'BULUNAN ESERLER, TAMAMLANACAK MÜZEDE SERGİLENECEK'

Kazı çalışmalarında elde edilen eserlerin, gelecek yıl tamamlanması planlanan müzede sergileneceğini belirten Doç. Dr. Coşkun, '2014 yılında biz kazı çalışmalarına başladık. Yılın 12 ayı kazı çalışmalarımız devam ediyor ve çalışmalarımız hiç bitmeyecek. Mevcut aletler, Mitras kutsal alanda ortaya çıkarıldı. Fakat daha da aşağıya ineceğiz. Biz çok yukarıdayız. Muhtemelen buraya sürüklenerek gelmiş olmalı. Ameliyathane de üst tarafta. Biz Mitras alanını bitirdikten sonra operasyonların yapıldığı yer de ortaya çıkacaktır. Kalede binlerde alet ortaya çıkarıldı. Bulduğumuz ameliyathane malzemeleri 1800 yıllıktır. 3 bin yıl öncesine ait birçok eser de bulduk. Bunlar önümüzdeki yıl tamamlamayı planladığımız müzede sergilenecek. Bu yıl 400 bin kişi ziyaret etti. Önümüzdeki yıl da 1 milyon ziyaretçi olacaktır. Ona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz' diye konuştu. (DHA)

Zerzevan Kalesi\'nde 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu
Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zerzevan Kalesi'nde 1800 yıllık ameliyat malzemeleri bulundu - Son Dakika
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