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Zeyd Ali Bebek Sağlığına Kavuştu

Zeyd Ali Bebek Sağlığına Kavuştu
09.06.2025 11:19
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Ağrı'da doğan Zeyd Ali bebek, ters kalp damarlarının başarılı operasyonuyla sağlığına kavuştu.

Ağrı'da kalp damarları ters olarak dünyaya gelen ve ambulans uçakla Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Zeyd Ali Karakol bebek, ters damarlarının değiştirildiği başarılı operasyon sonucu sağlığına kavuştu.

Yaklaşık 20 gün önce Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir tür doğumsal kalp hastalığı "büyük arterlerin transpozisyonu" ile dünyaya gelen Zeyd Ali Karakol bebek, ileri tedavisi için Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçakla Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Burada çocuk kardiyoloji ve yenidoğan hekimleri tarafından tedavi süreci planlanan Zeyd Ali bebek, dünyadaki 10. gününde ameliyata alındı. Kalbinde ters olan damarlarının değiştirildiği başarılı operasyonun ardından sağlığına kavuşan bebek, hastaneden taburcu edildi ve böylelikle ilk bayramını ailesiyle geçirebildi.

Ameliyata ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Bilkent Şehir Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Çocuk Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Atakan Atalay, "büyük arterlerin transpozisyonu" olarak adlandırılan hastalığın kalpten çıkan ana damarların ters yerleşimli olmasına yol açtığını anlattı.

"Hastaneye geldiğinde 16 saatlikti"

Zeyd Ali bebeğin bu durumu sebebiyle doğumunun hemen ardından ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildiğini söyleyen Atalay, "Bebeğimiz Bilkent Şehir Hastanesi'ne getirildiğinde henüz 16 saatlikti, geldikten sonra yenidoğan ve çocuk kardiyoloji ekibimiz tarafından değerlendirildi. Tetkikleri yapıldı ve ameliyata hazırlığı gerçekleştirildi." bilgisini paylaştı.

Büyük arterlerin transpozisyonunun yenidoğan döneminde sık karşılaşılan doğuştan kalp hastalıklarından biri olduğunu aktaran Atalay, şunları kaydetti:

"Normalde şah damarı kalbin sol tarafından, akciğere giden damar ise sağ tarafından çıkar. Bu bebekte tam tersi yerleşim mevcuttu. Çok küçük bir bebek, doğal olarak kalbi de küçük. İnce hesaplamalar yaparak bu iki damarın yerini değiştirdik. Aynı zamanda kalbi besleyen koroner damarların da yerlerinden çıkarılarak tekrar birleştirilmesi işlemi gerçekleştirildi ve hastamız sağlığına kavuştu."

Bu durumdaki bebeklerin, genelde doğumdan sonraki ilk 3 hafta içinde ameliyat edilerek normal yaşantılarına kavuşturulduğunu belirten Atalay, Zeyd Ali bebeğin de hastaneye geldikten 10 gün sonra ameliyata alındığını, operasyonun 4 saat sürdüğünü ifade etti.

Şu an 20 günlük olan Zeyd Ali bebeğin durumunun gayet iyi olduğunu, hastaneden taburcu edildiğini söyleyen Atalay, "Bayramda ailesiyle beraber mutlu bir bayram geçirecek. Bundan sonraki hayatını normal insanlar gibi sürdürebilecek." dedi.

"Çifte bayram yaşadık"

Baba Ömer Karakol da bebeğinin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bebeğim inşallah büyüyecek, devletine, vatanına, milletine hayırlı bir evlat olacak. Rabbim devletimizin eksikliğini vermesin ambulans uçakla buraya geldik. Bebeğimizin iyileşip taburcu edilmesiyle çifte bayram yaşadık." diye konuştu.

Karakol, hekimler ve sağlık personeline ilgilerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Zeyd Ali Bebek Sağlığına Kavuştu - Son Dakika

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