Zeydan: Halkın İradesine Karşı Gerçekleşen Hukuksuzluklar Ortada - Son Dakika
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Zeydan: Halkın İradesine Karşı Gerçekleşen Hukuksuzluklar Ortada

Zeydan: Halkın İradesine Karşı Gerçekleşen Hukuksuzluklar Ortada

Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan, Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karara karşı, belediye önünde yaptığı açıklamada hukuksuzlukların halkın iradesine karşı yapıldığını ve adaletsizlikler karşısında herkesin demokrasinin tarafında olması gerektiğini vurguladı.

11.02.2025 12:44  Güncelleme: 12:45
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ZEYDAN BELEDİYE ÖNÜNDE AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararından sonra kalabalık bir grup Van Büyükşehir Belediye binası önünde toplandı. Van Büyükşehir Belediye Başkanı Abdullah Zeydan da eş başkan Neslihan Şedal, DEM Parti Van milletvekilleri Gülcihan Soyyiğit, Mahmut Dindar, Gülderen Varlı, Hakkari Milletvekili Vezir Coşkun Parlak, Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç ve partililer ile birlikte belediye binası önüne gelerek açıklama yaptı. Zeydan, halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu kararın hukuki bir temelinin olmadığını belirterek, "Buradan vicdanlı adalete, hukuka inanan bütün Türkiye toplumuna da seslenmek istiyoruz. Burada yapılan hukuksuzluk apaçık ortadadır. Halkın iradesine, demokrasiye karşı gerçekleşen bu hukuk garabetinin hiçbir hukuki temeli yoktur. Hep söyledik. Bizim başımıza gelen hukuksuzluklar, adaletsizlikler, zulüm yarın sizin başınıza da gelecektir. Onun için herkesin bu adaletsizlikler karşısında demokrasinin, adaletin yanında olmasını bekliyoruz" dedi.

Behçet DALMAZ-Orhan AŞAN/VAN,

Kaynak: DHA

Abdullah Zeydan, Diyarbakır, Politika, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Van, Son Dakika

Son Dakika Güncel Zeydan: Halkın İradesine Karşı Gerçekleşen Hukuksuzluklar Ortada - Son Dakika

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